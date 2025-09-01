El video que Cibad Hernández le dedicó a Alicia Villarreal para confirmar su amor

La historia de amor que la cantante Alicia Villarreal y el influencer Cibad Hernández iniciaron tuvo finalmente su primera confirmación oficial en las redes sociales. Fue él quien utilizó sus cuentas oficiales para declararle su amor en el marco del cumpleaños número 54 de la artista.

Este domingo 31 de agosto, Alicia Villarreal celebró su cumpleaños rodeado de sus fanáticos ya que estuvo ofreciendo un show con sus canciones más famosas. En este marco, entre el público se encontraba Cibad Hernández como espectador de lujo y con un mensaje muy especial para la cantante.

¿Cómo fue el festejo de cumpleaños de Alicia Villarreal?

La cantante de música regional mexicana, Alicia Villarreal, celebró este domingo sus 54 años de edad en medio de un concierto por lo que se la vio rodeada de sus seguidores, además de los músicos que acompañan cada una de sus presentaciones.

De todos modos, el momento que la artista vivió junto a sus fanáticos se potenció detrás del escenario ya que Alicia Villarreal fue sorprendida con un pastel de cumpleaños. Visiblemente emocionada, reaccionó muy feliz por la sorpresa en la que participó su nuevo amor, Cibad Hernández.

¿Qué mensaje le dedicó Cibad Hernández a Alicia Villarreal?

Fue a través de sus redes sociales que Cibad Hernández compartió un video en el que muestra todo lo vivido durante la noche de cumpleaños de Alicia Villarreal. El influencer dejó en claro que lo de ellos va en serio y que el amor está en su mejor momento.

“Hoy celebro tu vida, tu espacio, tu ser… por muchos cumpleaños juntos y por mucha vida por vivir, la vida es sabia y me permitirá muchos pasteles a tu lado, respeto y amor….”, escribió Cibad Hernández junto a las imágenes que rápidamente comenzaron a sumar visualizaciones y likes de quienes apuestan por esta historia de amor que tiene como protagonista a la querida cantante Alicia Villarreal.