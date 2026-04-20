Susana Zabaleta explota contra Natalia Jiménez con polémico mensaje

Los escenarios de los artistas vuelven a convertirse en “cuadriláteros” para enfrentamientos sin límites. Esta vez la polémica la protagonizan Susana Zabaleta y Natalia Jiménez, aunque fue la primera de ellas la que recientemente lanzó duras declaraciones durante su presentación en la Feria Nacional de Fresnillo, Zacatecas.

Noticias Guerrero del 17 de abril 2026

De manera directa y sin filtros, la soprano mexicana se refirió a los rumores que rodean a la cantante española. Con términos contundentes, Susana Zabaleta hizo alusión a lo que aparentemente se comenta tras bambalinas sobre Natalia Jiménez y que ha sido alimentado en redes sociales.

¿Qué dio origen al pleito entre Susana Zabaleta y Natalia Jiménez?

El enfrentamiento entre Susana Zabaleta y Natalia Jiménez tiene su origen en supuestos comportamientos prepotentes de la artista española en eventos previos. De acuerdo a trascendidos, la exvocalista de La Quinta Estación habría hecho esperar a su público por varias horas, provocando un descontento masivo, algo que la mexicana empleó para bromear, con humor negro, por qué la gente seguía apoyando a quien los deja "plantados".

Por otro lado, en redes sociales se hizo alusión al uso de una ambulancia como transporte privado de Natalia Jiménez para trasladarse a un evento social después de su participación en el Vive Latino. Eso le valió duras críticas también y es parte de lo empleado por Susana Zabaleta para lanzar sus dardos.

Ambiente tenso entre Susana Zabaleta y Natalia Jiménez

Por ahora, desde el entorno de Natalia Jiménez no se han expresado al respecto, mientras aun resuenen las frases de Susana Zabaleta como “Yo dije ‘como los dejaron plantados ayer, no van a venir los perros’ y “Está funadísima la vieja”. Esas palabras no solo hicieron reír a su fandom sino que llegaron a las plataformas digitales y se viralizaron.

Ahora, todas las miradas apuntan a Susana Zabaleta y Natalia Jiménez, y a un posible nuevo capítulo. De romper el silencio la española, podría alimentarse aún más la polémica y darle a los escenarios algo más que buenas canciones.