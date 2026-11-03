¡Exclusiva! César Bono comparte detalles de su cirugía por un tumor y explica los siguientes pasos
César Bono reveló lo que descubrieron los médicos tras su cirugía en el párpado y compartió si será necesario un tratamiento especial. ¡Aquí los detalles!
Luego de que trascendiera que César Bono se sometería a una cirugía por un tumor en el párpado, el consagrado actor reveló en exclusiva qué descubrieron los médicos tras la operación. ¿Su vista se habría visto comprometida por la cirugía? ¿Se someterá a un tratamiento? Esto fue lo que reveló César Bono, quien también contó cómo descubrió que ‘algo no estaba bien’.