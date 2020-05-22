“Yo no debo opinar”: Oscar Burgos evitó dar declaraciones sobre su ex Karla Panini y Américo Garza.

“Lo que puedo decir es que Panini se drogaba”, estas fueron parte de las reveladoras y temerarias declaraciones que otorgó a Ventaneando, el empresario Felipe Silva.

Aseguró que durante las giras del show de Las Lavanderas, que el patrocinó, Karla Panini solicitaba en su camerino ciertas sustancias ilegales.

También que en dos ocasiones, sostuvo encuentros sexuales con ella a cambió de dinero.

Pero, ¿qué opina el comediante Oscar Burgos, exesposo de Panini y padre de su hijo mayor? Nuestras cámaras lograron captarlo este jueves en Monterrey y está fue su reacción:

Ya no quiero decir nada por respeto a la familia Luna y por respeto a la mamá de mi hijo. Es mejor que me conserve así callado porque yo ya dije mi punto de vista y ofrecí una disculpa a la familia Luna

Ya dije lo que tengo que decir, yo creo que lo que diga está demás

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Recuérdese que, fueron las declaraciones de Burgos en torno a que Karla Luna se reconcilió con Karla Panini, y que incluso estaba de acuerdo de la relación entre ésta y Américo Garza.

También que, estando casada con Américo, Luna ya sostenía otro romance, lo que detonó que la familia de ésta, emergiera públicamente hace unos días para limpiar su memoria:

Yo ya no he estado viendo las redes, ni me he metido a Instagram, ni me he metido a Facebook, ni a noticieros

Yo no quiero saber nada. Estoy grabando mi programa, voy a dedicarme a lo que yo sé hacer que es trabajar y llevar risas a las personas

Yo no puedo estar mal con la mamá de mi hijo, al contrario, siempre voy a estar bien con ella. Lo que tenía que decir, ya lo dije

Sobre el encuentro sexual a cambio de dinero, expresó que no piensa opinar nada:

Mis respetos para televisión Azteca y para Ventaneando que siempre han sido muy atentos conmigo. Lo que pienso es que yo ya no debo opinar nada

Lo cierto es que Oscar admitió que no ha podido ver a su hijo en estos días; mientras crecen los rumores de que Karla Panini podría dejar el país debido a la presión social y mediática, de la que ha sido objeto:

Quiero estar bien con mi hijo, que eso es lo principal. He estado ocupado, no lo he visto pero lo voy a ver en estos días

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