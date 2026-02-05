Paco de la O alza la voz tras las acusaciones que se le hizo por violencia por Gaby Platas

Paco de la O es un actor y famoso presentador, quien ahora se encuentra en el ojo del huracán, después de que se le hicieran fuertes acusaciones donde lo señalan por violencia hacia Gaby Platas, quien ahora es su exesposa. La noticia ha impactado a todos.

Ante los fuertes señalamientos, la celebridad ha hablado al respecto, usando sus redes sociales para dejar su opinión. Te vamos a detallar qué fue lo que comentó.

¿Qué le pasó a Paco de la O?

Desde las acusaciones de violencia de Gaby Platas, se ha generado toda una ola de comentarios al respecto. Es así que Paco de la O, en su cuenta de Instagram, hace 5 días dejó dos publicaciones, justo cuando se dio a conocer que su última pareja, Malu Carreras, lo denunció formalmente por violencia doméstica.

En una de ellas vemos una selfie de él, y en el texto pone: “No la vi venir. Muy duro”. Aunque muchos amigos cercanos aprovecharon para demostrar su apoyo ante el momento difícil, hubo otros tantos que aprovecharon el momento para hacer fuertes declaraciones al respecto, reforzando las acusaciones que se le han hecho.

La otra publicación se trata de una animación de él, acompañado de un largo texto. En el que metafóricamente habla de que al abrir un viejo baúl se encontró con procesos emocionales no resueltos y sin superar, los cuales solamente escondió por no tener las herramientas suficientes para solucionarlos. Aun así, muchos internautas aprovecharon para lanzar fuertes críticas a él, resaltando que era un peligro y que debía tomar terapia.

¿Qué le pasó a Gaby Platas?

Recientemente Malú Carreras, denunció a Paco de la O por violencia, una situación que en su momento vivió Gaby Platas al estar casada con el actor durante 8 años, enlace que terminó en un divorcio en el 2018.

Por si fuera poco, la misma actriz detalló que fue víctima de agresiones físicas, psicológicas y amenazas de muerte por parte de Francisco. Aunque en su momento no procedió legalmente, asegura que va a denunciarlo por mensajes de hostigamiento.