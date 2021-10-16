Paco de la O aseguró que nunca hablaría mal de su exesposa, Gaby Platas.
El actor dijo contundentemente que se quedó con lo mejor de esa relación para su crecimiento personal.
Gaby Platas señaló que Paco de la O era un hombre violento. Él aclara.
Paco de la O dijo contundentemente a Ventaneando que jamás hablara mal de su exesposa Gaby Platas, quien en diversas entrevistas y en redes sociales ha dicho que el actor presuntamente era violento y la maltrataba.
"Es cuento de nunca acabar, yo asumo mi parte, que cada quien asuma su parte y que cada quien se quede lo que le favorezca para su crecimiento. Lo que a mí ella me dejó para mi crecimiento son cosas hermosas; nunca voy a decir absolutamente nada malo en contra de Gabriela Platas", recordó.
El actor dijo que él ya perdonó y se olvidó de lo malo que vivió en esa relación;asegura que solo se queda con lo bueno, pues ya trabajó las cosas negativas y las dejó ir.
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Paco de la O cierra ese capítulo de su vida
Paco de la O aseguró que todo lo negativo de su matrimonio con Gaby Platas ya tuvo una catarsis y lo convirtió en distintas expresiones de arte.
"Voy a estar haciendo un stand up con la historia de mi vida, pero a través de la música, va estar la música que hice en La Isla, la que hice cuando estaba casado con Gabriela; otras rolas que hice cuando estaba pequeño con mi terapeuta", concluyó el actor.
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