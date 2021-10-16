Paco de la O aseguró que nunca hablaría mal de su exesposa, Gaby Platas.

Gaby Platas señaló que Paco de la O era un hombre violento. Él aclara.

Paco de la O dijo contundentemente a Ventaneando que jamás hablara mal de su exesposa Gaby Platas, quien en diversas entrevistas y en redes sociales ha dicho que el actor presuntamente era violento y la maltrataba.

"Es cuento de nunca acabar, yo asumo mi parte, que cada quien asuma su parte y que cada quien se quede lo que le favorezca para su crecimiento. Lo que a mí ella me dejó para mi crecimiento son cosas hermosas; nunca voy a decir absolutamente nada malo en contra de Gabriela Platas", recordó.

El actor dijo que él ya perdonó y se olvidó de lo malo que vivió en esa relación;asegura que solo se queda con lo bueno, pues ya trabajó las cosas negativas y las dejó ir.

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Paco de la O cierra ese capítulo de su vida

Paco de la O aseguró que todo lo negativo de su matrimonio con Gaby Platas ya tuvo una catarsis y lo convirtió en distintas expresiones de arte.

"Voy a estar haciendo un stand up con la historia de mi vida, pero a través de la música, va estar la música que hice en La Isla, la que hice cuando estaba casado con Gabriela; otras rolas que hice cuando estaba pequeño con mi terapeuta", concluyó el actor.

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