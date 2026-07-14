Papá de Christian Nodal reaparece y habla del conflicto legal que tiene con su hijo

Christian Nodal se encuentra constantemente envuelto en escándalos y uno de ellos es un conflicto legal que mantiene con su padre y representante Jaime González. El hombre decidió romper el silencio y habló sobre la disputa legal por los derechos del nombre artísticos de su hijo.

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Ante esto es que Jaime afirmó que no hay ningún conflicto y que mantiene una comunicación constante con Nodal. Además, hizo referencia a su relación con su nieta y Cazzu.

¿Qué dijo Jaime sobre Christian Nodal?

Jaime González dijo nunca retuvo dinero de su hijo como se anduvo rumoreando. “Yo jamás me he quedado con nada que no es mío. Temas de dinero no tenemos, comunicación sí. Hablé con él hace dos días”.

A esto agregó, “Los derechos del nombre siempre los he tenido yo porque soy el inversionista y el creador de la carrera. Christian siempre lo ha sabido eso”. Cabe aclarar que el registro de la marca Christian Nodal fue renovado ante el IMPI en el mes de abril.

Un dato no menor es que el registro original se dio cuando Nodal era menor de edad por lo que su padre quedó con el control hasta 2036. “No soy dueño de mi nombre, ni de mi marca, ni de mi música, solo soy dueño de mi voz”, dijo Christian en su momento.

“Que me marque y nos liberamos cuando él quiera. Yo no tengo ningún problema, la verdad. Es mi hijo, lo amo y estoy listo para lo que quiera”, dijo Jaime Gonzáles al respecto de que Nodal quiera liberarse.

La familia del cantante está atravesando un momento difícil ya que Nodal tomó la decisión de dejar de seguir en las redes sociales a Jaime González, a su madre Cristy Nodal y a su hermana Amely.

Por otro lado, Christian presentó en abril ante el IMPI, una solicitud de registro de la marca “El Forajido”, con cobertura en entretenimiento, educación y actividades culturales. La intención es construir una estructura independiente para gestionar conciertos, lanzamientos y productos sin pasar por JG Music, la empresa que dirige su padre.

La relación de Jaime con Cazzu y Ángela

Jaime González decidió hablar sobre su relación con Ángela y negó la versión de que él se había opuesto a que compartiera escenario con Nodal. Con respecto a la supuesta separación de la pareja dijo, “Yo nunca me he enterado de eso. No puedo asegurarlo porque no vivo con ellos, pero tengo comunicación con Christian. Nunca me ha llamado para decirme algo así”.

En cuanto a Cazzu se le consultó sobre si la familia González habría financiado parte de su gira Latinaje Tour 2026 por Estados Unidos y Latinoamérica. “Eso no te lo puedo responder. Esas son cosas personales”

Por último, dijo que no ha visto a Inti, pero está esperando el reencuentro para el mes de septiembre que es cuando cumple años la pequeña.