Jazmín le confiesa a Lancer quién es la persona que PEOR le cae en MasterChef 24/7: “Está mal”

En la semana 9 de MasterChef 24/7, la convivencia ya se está volviendo un tanto complicada, sobre todo entre los cocineros que han protagonizado conflictos y que pareciera que no pueden seguir trabajando en equipo. Es el caso de lo que Jazmín siente por uno de sus compañeros, con el que a pesar de que empezó llevándose bien, terminó teniendo malentendidos que pusieron fin a su amistad.

Así se lo contó a Lancer durante una sorpresiva plática nocturna, cuando el polémico participante invitó a "Las guapas de barrio" a su podcast y les pidió confesar algunas de sus intimidades sobre la experiencia de estar en la cocina más famosa de México. Al respecto, Jaz no dudó en decir que de lo más complicado para ella ha sido tener que aprender a rodearse de tantas personas, pues así como tiene muy buenas amigas, también se le dificulta tratar con Ramahá, evidenciando que no le cae nada bien.

"Yo no me imaginaba que iba a estar rodeada de tanta gente. A ver, primero que nada, no sabía que iba a hacer amistades tan bonitas. Y segundo, que iba a estar con gente que está dañada de la cabeza, que está mal. De plano, Ramahá, Ramahá y Ramahá. Ramahá es bien falso.", dijo sin tapujos mientras los demás la miraban sorprendida.

@masterchefmx "Ramahá es muy falso" 🫩 Antrax y Jaz hablan de Rama en el Podcast de Lancer 😱 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

¿Por qué Jazmín y Ramahá se dejaron de hablar en MasterChef 24/7?

Las rencillas entre los participantes no son nuevas, pues en realidad comenzaron desde hace varias semanas, cuando Jazmín dijo sentirse incómoda con ciertas actitudes de Ramahá y prefirió alejarse. Sin embargo, este primer distanciamiento no fue total porque en ese momento, el artesano yucateco todavía se juntaba con "Los yucahuaches", así que ella estaba resignada a que tendría que seguirle hablando por ratos.

A Jazmín no le da confianza la personalidad de Ramahá en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Posteriormente, se dio el quiebre entre Ramahá e Ixdit, luego de que la cocinera se molestó porque no apoyó a Antrax cuando le puso castigos a Julio y prefirió cubrir las trampas quee supuestamente hizo. A partir de entonces, Jazmín se volvió más firme con la decisión de ya no hablarle a su compañero y aunque él llegó a buscarla para aclarar las cosas, nada la hizo cambiar su postura.