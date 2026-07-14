Hay un pueblo de México que se ubica en Baja California que se parece a una mini Francia, ya que sus regiones rurales suelen compararse con regiones rurales del país europeo debido a su paisaje de viñedos, hoteles boutique, gastronomía de autor y producción de vino. Pero si eres amante de la naturaleza, esta es la Patagonia de Argentina en imágenes que pocos conocen.

El Valle de Guadalupe es considerado como la mini Francia, la cual corresponde a una percepción turística y no a una denominación oficial. Lo anterior, ya que el destino se ha ganado el reconocimiento internacional gracias al crecimiento de su industria vitivinícola y al interés de los viajeros extranjeros, quienes también visitan la llamada Suiza mexicana.

El pueblo de México que parece una mini Francia y todos los extranjeros quieren visitar|Mural

Lo que debes saber de la mini Francia mexicana

Valle de Guadalupe se localiza en el municipio de Ensenada y concentra alrededor del 70 % de la producción de vino mexicano, según información del Consejo Mexicano Vitivinícola. La región cuenta con más de 150 vinícolas, decenas de restaurantes y hoteles rodeados de campos de vid que recuerdan a zonas rurales francesas como Borgoña o Burdeos.

El clima cálido y soleado durante el día y el fresco por la noche favorecen el cultivo de variedades como Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, Tempranillo, Merlot y Chenin Blanc.

Lo que hace atractivo al pueblo para los extranjeros

La Secretaría de Turismo de Baja California señala que el valle recibe cientos de miles de visitantes cada año gracias a experiencias relacionadas con el vino, la gastronomía y eventos como las Fiestas de la Vendimia.

Otro factor que impulsa la llegada de visitantes internacionales es la cocina regional. En 2024, la Guía Michelin México otorgó estrellas y reconocimientos a restaurantes ubicados en Valle de Guadalupe, lo que incrementó la proyección mundial del destino.

Además, la cercanía de pueblo de México con la frontera de Estados Unidos permite que miles de viajeros crucen desde California para disfrutar recorridos de uno o varios días.