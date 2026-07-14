¿Qué votación se abrirá hoy martes 14 de julio del 2026 en MasterChef 24/7?

Estos primeros días de la semana son importantes dentro de la cocina más famosa de México, pues, se realizan los retos que determinan la participación de los cocineros y genera el rumbo del reality. Para iniciar los lunes se cocina por el Poder del Pin, el cual determina qué cocinero tendrá el poder dentro del Mundo MasterChef 24/7 y en la toma de decisiones.

Para el segundo día, se cocina por el Martes de Beneficio y Castigo por lo que es para este día se generan muchas sorpresas tanto para los cocineros como por el público, por lo que las votaciones de hoy pueden cambiar, abrirse o no, por lo que no te puedes perder el programa para descubrir qué pasará en la cocina más famosa de México.

¿Cuáles son las votaciones que se activan durante la semana en MasterChef 24/7?

Debido al nuevo formato de MasterChef 24/7 los participantes que se encuentran en esta temporada ahora se enfrentan a convivir diario y a pasar una semana llena de diversos retos, por lo que aquí es donde llega la participación del público.

A causa de que hay varias dinámicas día a día la producción abre votaciones al público y ayuda a un cocinero con algún beneficio por lo que no puedes perderte los días de votación y aunque el reality culinario lleva al aire casi dos meses aquí te dejamos los días específicos en los que puedes repartir puntos de forma GRATUITA.



Martes .- Durante este día de Beneficio y Castigo los cocineros participan entre ellos para que de ahí se elijan a dos ganadores, una vez victoriosos se hacen acreedores a ser capitán de un equipo que se enfrentará al día siguiente, en los miércoles de Batallas por Equipo, debido a que se deben enfrentar tres equipos previó a concluir el programa de ese día se abren votaciones, esto con el fin de que el público elija quién será el tercer capitán.



.- Durante este día de Beneficio y Castigo los cocineros participan entre ellos para que de ahí se elijan a dos ganadores, una vez victoriosos se hacen acreedores a ser capitán de un equipo que se enfrentará al día siguiente, en los miércoles de Batallas por Equipo, debido a que se deben enfrentar tres equipos previó a concluir el programa de ese día se abren votaciones, esto con el fin de que el público elija quién será el tercer capitán. Miércoles. - Una vez que se tienen a los tres capitanes comienza el duelo donde solo se elige a un grupo ganador, una vez conocida esa decisión, el capitán sube automáticamente al balcón de la salvación y como beneficio tiene elegir a dos compañeros más concluyendo con 3 participantes salvados. Una vez que se determina a los ganadores, de nuevo la producción abre votaciones para elegir a un cuarto cocinero y salvarlo del Domingo de Eliminación.



Viernes: Luego de cocinar en los jueves de Delantales Negros los cocineros llegan al día viernes para enfrentarse nuevamente y presentar su platillo y con ellos subir al balcón de la salvacin, sin embargo, los que no logran cambiar su delantal por uno blanco el cual indica que se salvaron, se abren a partir de ese momento las votaciones y los portadores cpn Delantal Negro puedan salvarse el domingo.



Luego de cocinar en los jueves de Delantales Negros los cocineros llegan al día viernes para enfrentarse nuevamente y presentar su platillo y con ellos subir al balcón de la salvacin, sin embargo, los que no logran cambiar su delantal por uno blanco el cual indica que se salvaron, se abren a partir de ese momento las votaciones y los portadores cpn Delantal Negro puedan salvarse el domingo. Domingo: Durante la Gala de Eliminación se mantiene activa las votaciones las cuales se abren desde la noche del viernes, aquí de nueva cuenta la audiencia tiene la oportunidad de salvar a un participante con Delantal Negro y subirlo al balcón, con esta decisión asegura una semana más dentro de la cocina más famosa de México.



¿Dónde y cuándo ver MasterChef 24/7?

Ahora que ya conoces lo que pasa durante el día, no olvides seguir este formato 24/7 a través de Azteca UNO . Asimismo, podrás seguir la contienda completa y el chisme por Disney+ y todas nuestras plataformas digitales, así como la App de Tv Azteca en Vivo.