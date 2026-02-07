Muere padre de Fernanda Castillo; padecía una complicada enfermedad

A través de la cuenta de instagram de Pablo Castillo, hermano de la reconocida actriz mexicana Fernanda Castillo , se dió a conocer el fallecimiento del Señor Rafel el pasado 5 de febrero. Hasta el momento se desconoce la causa exacta de la muerte. Sin embargo, el padre de Fernanda padecía Parkinson.

¿Qué dijo Fernanda Castillo sobre la muerte de su padre?

Hasta el momento la actriz no ha salido a dar ningún comunicado ni ha compartido información sobre el momento tan complicado que ella y toda su familia atraviesa. Sin embargo, Pablo Castillo, hermano de la actriz compartió un video en su cuenta de instagram en el que se ve a su padre y a su familia pasando muchos momentos juntos. En la descripción de dicha publicación Pablo hizo referencia a la gran resiliencia que su padre tuvo además de que resaltó cada una de sus virtudes pues su padre fue médico y un hombre conocedor en diversas áreas como filosofía, arte e historia. “Me enseñaste sobre el amor y la bondad. Tenías el corazón más grande y, aunque a veces triste, nunca dejaste de entregárselo al mundo”, fueron algunas de las palabras que acompañaron la publicación.

En el video se puede ver que el Señor Rafael pasó algunos momentos en el hospital y que estuvo en silla de ruedas. Sin embargo, también se le nota muy felíz en otras situaciones, compartiendo momentos importantes con su familia y siendo aventurero. Aunque la actriz no ha compartido información, dejó un comentario en la publicación de su hermano diciendo “Te amo hermano. Nos dejo juntos jarmans”. Algunas celebridades como Angelique Boyer, Litzy, Claudia Álvarez y Francisco Rubio han mandado mensajes de condolencias.

¿Quién es Fernanda Castillo?

María Fernanda Castillo García, conocida artisticamente como Fernanda Castillo, es una de las actrices mexicanas más reconocidas en la televisión, teatro y el cine. A lo largo de su carrera ha logrado sobresalir debido a la versatilidad de sus personajes ya que puede ser parte de proyectos llenos de drama, acción y comedia. Por otra parte, también ha prestado su voz para doblaje ya que en 2019 fue parte de una película que se estrenó en plataforma de streaming llamada “Día de muertos”.