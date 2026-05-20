Jean Piaget, psicólogo suizo: “Todo lo que se le enseña a un niño se le impide inventarlo o descubrirlo”

Tomar contacto con la psicología nos permite abordar esta disciplina desde diferentes puntos de vista y conocer los estudios y teorías de los psicólogos y las psicólogas más destacados de la historia.

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Entre esas mentes ilustradas se encuentra Jean Piaget, un renombrado psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo, que fue ampliamente reconocido como uno de los pensadores más influyentes del siglo XX en el campo del desarrollo infantil y la educación.

¿Por qué se destacó Jean Piaget?

Jean Piaget se destacó gracias a su teoría del desarrollo cognitivo, la cual revolucionó la forma en que entendemos la mente infantil. A diferencia de las creencias de su época, que veían a los niños simplemente como adultos imperfectos o con menos capacidades, el psicólogo suizo demostró que los niños piensan de manera cualitativamente distinta.

El mayor legado de Jean Piaget fue la división de este desarrollo en cuatro etapas universales (sensoriomotora, preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales), las cuales explican cómo el ser humano evoluciona de procesar la realidad mediante reflejos físicos básicos hasta alcanzar el pensamiento abstracto y lógico de la adultez.

Jean Piaget y una frase sobre la educación

Dentro de todo el trabajo realizado por Jean Piaget se encuentran algunas frases destacadas y una de ellas es la que dice “Todo lo que se le enseña a un niño se le impide inventarlo o descubrirlo”. Esta premisa viene de su convicción de que los niños no son vasos vacíos que hay que llenar de datos, sino pequeños científicos que construyen su propio conocimiento del mundo a través de la experiencia directa y la exploración.

Jean Piaget no sugería que dejemos a los niños en completo abandono cognitivo sin guías ni herramientas. Más bien, proponía un cambio de rol para los adultos: pasar de ser el "expositor que lo sabe todo" a ser un facilitador del entorno, analiza la Inteligencia Artificial (Gemini).

En resumen, esta frase del psicólogo suizo es una perspectiva hermosa, aunque en la práctica escolar diaria —con currículos rígidos y tiempos contados— suele ser uno de los mayores desafíos para los educadores en la actualidad.