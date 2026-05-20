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Jean Piaget, psicólogo suizo: “Todo lo que se le enseña a un niño se le impide inventarlo o descubrirlo”

“Todo lo que se le enseña a un niño se le impide inventarlo o descubrirlo”. La frase del psicólogo Jean Piaget con la que da justo en el centro del eterno debate sobre la educación.

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Escrito por: Iván Charello | Marktube

Tomar contacto con la psicología nos permite abordar esta disciplina desde diferentes puntos de vista y conocer los estudios y teorías de los psicólogos y las psicólogas más destacados de la historia.

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Entre esas mentes ilustradas se encuentra Jean Piaget, un renombrado psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo, que fue ampliamente reconocido como uno de los pensadores más influyentes del siglo XX en el campo del desarrollo infantil y la educación.

¿Por qué se destacó Jean Piaget?

Jean Piaget se destacó gracias a su teoría del desarrollo cognitivo, la cual revolucionó la forma en que entendemos la mente infantil. A diferencia de las creencias de su época, que veían a los niños simplemente como adultos imperfectos o con menos capacidades, el psicólogo suizo demostró que los niños piensan de manera cualitativamente distinta.

@devenirpedagogia Jean Piaget explica cómo el conocimiento se construye, tomando como caso la matemática. . #pedagogia #didactica #matematica #piaget #devenirpedagogia ♬ sonido original - Devenir Pedagogía

El mayor legado de Jean Piaget fue la división de este desarrollo en cuatro etapas universales (sensoriomotora, preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales), las cuales explican cómo el ser humano evoluciona de procesar la realidad mediante reflejos físicos básicos hasta alcanzar el pensamiento abstracto y lógico de la adultez.

Jean Piaget y una frase sobre la educación

Dentro de todo el trabajo realizado por Jean Piaget se encuentran algunas frases destacadas y una de ellas es la que dice “Todo lo que se le enseña a un niño se le impide inventarlo o descubrirlo”. Esta premisa viene de su convicción de que los niños no son vasos vacíos que hay que llenar de datos, sino pequeños científicos que construyen su propio conocimiento del mundo a través de la experiencia directa y la exploración.

Jean Piaget no sugería que dejemos a los niños en completo abandono cognitivo sin guías ni herramientas. Más bien, proponía un cambio de rol para los adultos: pasar de ser el "expositor que lo sabe todo" a ser un facilitador del entorno, analiza la Inteligencia Artificial (Gemini).

En resumen, esta frase del psicólogo suizo es una perspectiva hermosa, aunque en la práctica escolar diaria —con currículos rígidos y tiempos contados— suele ser uno de los mayores desafíos para los educadores en la actualidad.

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