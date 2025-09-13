Esposa de “Pato” Borghetti lanza mensaje tras su hospitalización

La mañana del 12 de septiembre se encendieron las alarmas en el mundo del entretenimiento cuando nuestro querido Patricio “Pato” Borghetti, conductor de Venga La Alegría, compartió desde sus redes sociales que tuvo que ser hospitalizado. La noticia generó incertidumbre entre sus seguidores y colegas, quienes no tardaron en enviarle muestras de cariño y solidaridad.

Durante la transmisión en vivo de nuestro matutino, Ricardo Casares y Flor Rubio confirmaron que su compañero se encontraba bajo observación médica. Aunque no revelaron las causas específicas, aseguraron que se trató de una “parada obligatoria”.

¿Qué dijo Patricio Borghetti desde el hospital?

A través de Instagram, el también actor argentino publicó una fotografía desde la cama de un hospital, asegurando que se encuentra bien, aunque evitó dar más detalles sobre la situación. Su mensaje fue breve, pero suficiente para tranquilizar a sus fans y dejar claro que está acompañado por su familia en este momento delicado.

Minutos más tarde, Borghetti agradeció el apoyo recibido, en especial de su esposa y de las personas que han estado pendientes de su recuperación. La imagen donde aparece acompañado demuestra la fortaleza con la que enfrenta este proceso, recordando además que su paso por la televisión lo ha convertido en uno de los conductores más queridos.

¿Cuál es el estado de salud de Pato Borghetti?

Hasta ahora, las verdaderas razones detrás de la hospitalización permanecen en reserva. El conductor de Venga La Alegría únicamente señaló que se trataba de un descanso médico necesario, sin especificar si hubo una condición grave.

En tanto, sus seguidores esperan que en los próximos días pueda brindar más información sobre su salud. Mientras tanto, las muestras de apoyo y buenos deseos siguen inundando las redes sociales, reflejando el cariño que el público tiene por Borghetti.

Mientras que su esposa le dedicó un emotivo mensaje: “Siempre contigo mi amorcito”.