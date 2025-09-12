Pato Borghetti fue hospitalizado. ¿Cuál es su estado de salud?

Este viernes 12 de septiembre, durante la emisión de Venga La Alegría, se dio a conocer que el querido conductor Patricio Borghetti se encuentra hospitalizado. Además, él mismo ya hizo sus primeras publicaciones en redes sociales al respecto.

¿'Lucky 7'? Patricio Borghetti reveló tremendas intimidades de sus noches de pasión TV Azteca [VIDEO] Los Curiosos de la Calle sacaron los ‘trapitos al sol’ de Patricio Borghetti, Rahmar y más conductores de Venga La Alegría. ¿Será que dijeron toda la verdad?

Pato Borghetti se encuentra hospitalizado

Fue en la Zona de Espectáculos, sección de Venga La Alegría conducida por Flor Rubio y Ricardo Casares, que se informó que Pato Borghetti está en el hospital. “Quiero mandarle ánimo a alguien: un amigo nuestro muy querido que tuvo que hacer una parada en el hospital, pero sabemos que vas a estar bien. Te amamos”, dijo Ricardo.

Crédito: Instagram. @patoborghetti

En sus historias de Instagram, el conductor argentino publicó una selfie tomada desde la cama del hospital, donde se le ve sonriendo y con buen semblante. “Parada obligatoria, pero aquí seguimos”, escribió para acompañar su foto.

En otra imagen se ve a la esposa de Pato Borghetti, Odalys Ramírez, quien estaba sentada en la cama junto a él para apoyarlo. “Todo es más fácil contigo”, escribió el conductor, además de que la llamó “mi enfermera linda”.

Hasta el momento no se ha informado cuál fue la razón por la que Patricio Borghetti está en el hospital, pero sus compañeros de Venga La Alegría le mandaron sus mejores deseos y su actitud parece bastante positiva. Sin duda, ya queremos verlo de regreso en el programa matutino.

Por qué Pato Borghetti no ha estado en Venga La Alegría

Antes de informar sobre su hospitalización, Patricio Borghetti había pasado ya varios días fuera de Venga La Alegría. La razón es que tomó unas vacaciones con su familia, en las que aprovechó para viajar por Europa.

A través de Instagram, conductor se le ha visto en países como Escocia e Inglaterra, donde pudo visitar los estudios donde se filmaron las películas de “Harry Potter”.