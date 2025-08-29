Así reaccionó Andrea Chaparro al escándalo de infidelidad de Omar Chaparro

El matrimonio de Omar Chaparro y Lucy Ruiz de la Peña, mejor conocida como La Mojarrita, volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de que se revelara que el actor y conductor le fue infiel en el pasado. Pese a la polémica, la pareja no se separó y recientemente celebraron su aniversario número 24.

La confesión de Lucy ocurrió durante una charla en el pódcast Chingonamente, donde relató que una conocida le informó sobre el encuentro del protagonista de No manches Frida con una fan. Aunque la revelación generó múltiples reacciones en redes sociales, la pareja decidió mantenerse unida y continuar con su relación.

Andrea Chaparro muestra apoyo a sus padres

En medio de esta situación, Andrea Chaparro, hija de la pareja y actriz en ascenso, sorprendió al publicar una fotografía en Instagram donde sus padres aparecen abrazados y sonrientes durante un viaje familiar a China. El gesto fue interpretado como una muestra de apoyo y un mensaje claro de que la unión familiar está por encima de los rumores.

Instagram (Andrea Chaparro).

La imagen rápidamente generó comentarios positivos de seguidores, quienes destacaron la fortaleza del matrimonio y el cariño que aún se tienen Omar y Lucy, pese a los tropiezos que atravesaron. Para muchos fans, la instantánea refleja que la pareja supo superar las dificultades y mantener viva la relación.

El matrimonio tras la polémica

Actualmente, Omar Chaparro y La Mojarrita disfrutan de su viaje acompañados de sus hijos, dejando ver que la estabilidad familiar sigue firme. Aunque la confesión de la infidelidad sorprendió a los seguidores del actor, la pareja ha demostrado que, incluso en medio de los escándalos, el compromiso y el amor pueden prevalecer.

Además, varios seguidores destacaron que la madurez con la que la familia Chaparro ha manejado la situación es un ejemplo de resiliencia, pues en lugar de ocultarse de los reflectores, han decidido mostrar normalidad y unión, lo que refuerza la imagen de estabilidad que proyectan.

