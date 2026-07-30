Paulina Goto sorprende con un video que desata rumores de problemas en su matrimonio: “ha sido un año de muchos cambios, de cerrar ciclos”

Pese a estar en días de celebración por su cumpleaños, Paulina Goto ha causado preocupación entre sus fans quienes especulan que la actriz estaría pasando por un momento difícil dentro de su matrimonio, ya que recientemente un video que publicó demostraría que ya guardó sus anillos de matrimonio.

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De acuerdo con información difundida, la cantante estaría separada de su esposo Rodrigo Saval, esto luego de que hiciera un video exclusivamente hablando sobre los cambios y no estar bien, debido a las palabras que utilizó sus seguidores cuestionan si este material estaría relacionado a una crisis con su pareja.

Asimismo, las especulaciones crecieron luego de que en su cumpleaños la actriz de series y películas compartiera otro video donde celebra la vida sola, pues este año cumple 35 años y durante el clip se le ve tranquila sin portar sus argollas de matrimonio.

Finalmente, las especulaciones crecieron luego de que sus fans notaran que su pareja le dedicó un mensaje corto por este día especial. Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial de que se encuentren separadores.

¿Cuál fue el mensaje que lanzó Paulina Goto que demostraría que está separada?

Las especulaciones de una supuesta ruptura han crecido luego de que la actriz mexicana compartiera un día antes de su cumpleaños un video donde expresaba que este año estaba pasando por muchos cambios personales, incluso tuvo que despedirse de personas y cerrar ciclos mientras mostraba un semblante triste.

“Oigan tengo algo importante que compartirles que este sí ha sido un año o está siendo un año de muchos retos para mí, pero a la vez ha sido un año de muchos cambios, de cerrar ciclos, de despedidas inesperadas y personalmente me está costando mucho trabajo, ya les había compartido un poquito de esto que está bien no estar bien”, expresó Paulina Goto.

¿Quién es el esposo de Paulina Goto?

Rodrigo Saval, esposo de Paulina Goto es conocido por ser un empresario, sin embargo, también destaca por ser un politólogo, consultor público y conferencista, su nombre empezó a tomar relevancia en el mundo del entretenimiento luego de que se diera a conocer en 2019 que mantenía una relación con la cantante.

Tras casi 3 años de noviazgo, el empresario le pidió matrimonio a Goto en septiembre de 2022 y finalmente su unión por el civil se realizó en febrero de 2023 y en octubre de del mismo año se unieron a nivel religioso, hoy a casi 3 años de matrimonio se habían consolidado como una de las parejas más estables del entretenimiento mexicano.