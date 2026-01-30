Esta fue la última publicación que compartió Pedro Torres antes de morir

El mundo del entretenimiento y espectáculo en México se encuentra de luto luego de darse a conocer el lamentable fallecimiento de Pedro Torres Castilla , productor de televisión que perdió la vida este viernes. Por tal motivo, luce interesante conocer cuál fue la última publicación que compartió en sus redes sociales.

Pedro Torres Castilla perdió la vida durante las primeras horas de este viernes 30 de enero del 2026 a los 72 años de edad y luego de problemas de salud que tuvo en los últimos meses. Tal situación se dio a conocer a través de un comunicado compartido en sus redes sociales firmado por sus hijos y el resto de su familia.

¿Cuál fue la última publicación de Pedro Torres en redes?

La cuenta de Instagram de Pedro Torres, quien suma más de 45,000 seguidores, destaca por la forma en cómo el productor compartía algunas notas que hablaban de su trayectoria. Esto ocurre al menos en sus últimas publicaciones, mismas que en esencia no fueron realizadas o creadas por él.

Ante esta situación, su última publicación se remonta a unos meses en el pasado, más precisamente el 20 de septiembre del 2025. Esta guarda estrecha relación con el terremoto que la Ciudad de México vivió en 2017, motivo por el cual Pedro Torres recordó lo vivido la mañana de ese día mientras agradeció el apoyo de miles de personas que ayudaron en este trágico momento.

Así se confirmó la muerte de Pedro Torres

Tal y como se comentó, la muerte del productor de televisión se dio a conocer a través de un comunicado en redes sociales en donde sus hijos confirmaron su muerte. Además, agradecieron a todas las personas que han mandado sus condolencias, asegurando que se tomarán un tiempo para subsanar las heridas.

“Con profundo pesar, la familia Torres Castilla comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla , quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos, hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron”, dice el comunicado.