¿Ya no vende? Pepe Aguilar cancela 9 conciertos en Estados Unidos

En las últimas horas el nombre de Pepe Aguilar ha ganado los titulares tras revelarse que una de sus presentaciones programadas en Estados Unidos fue cancelada, lo que deja ver que lo que parecía ser una sólida por la Unión Americana terminó convirtiéndose en una crisis para el intérprete de regional mexicano.

De acuerdo con algunos informes ya van nueve fechas de su tour que han sido eliminadas de la cartelera, aparentemente por la baja venta de boletos. Hasta el momento solo queda en pie una presentación

¿Por qué se han cancelado los conciertos de Pepe Aguilar?

De acuerdo con información confirmada, el tour del cantante contemplaba al menos 10 fechas en territorio estadounidense; sin embargo, nueve de ellas han sido canceladas, reduciendo la gira a una sola presentación vigente programada para el 12 de julio en Vienna, Virginia.

Las cancelaciones han aparecido directamente en plataformas de la boletera, donde incluso ya se gestionan reembolsos automáticos para quienes adquirieron entradas.

Hasta el momento, ni Pepe Aguilar como su equipo de trabajo se han pronunciado, sin embargo, diversos reportes apuntan a que la principal causa sería la baja demanda, un problema que ya se venía evidenciando semanas antes con recintos semivacíos y ventas mínimas, similares a las que atrabesaron sus hijos recientemente durante su gira programada en aquil país.

El tour del mexicnao comenzó a mostrar señales de alerta desde marzo, cuando se cancelaron las primeras fechas en ciudades, la primera en Uncasville, Connecticut que sería este 2 de mayoy Atlantic City, Nueva Jersey programado para el 9 de mayo.

Posteriormente, otras presentaciones en ciudades como Las Vegas, California y Fresno quedaron en duda hasta que finalmente fueron retiradas del calendario.