Pepe Aguilar dice que “los fans regresarán” para Ángela Aguilar y se acabará el ‘hate’ en su contra

Este fin de semana Pepe Aguilar se presentó en el lienzo charro del Pico Rivera Sports Arena de Los Ángeles y, antes de su show, otorgó una entrevista en la que abordó el 'hate' que ha recibido su hija, Ángela Aguilar , desde hace más de un año.

El cantante de regional mexicano dijo para Los Angeles Times que, desgraciadamente, la atención en el talento musical de Ángela se ha perdido por el odio en redes sociales. Sin embargo, "es una artista que definitivamente dará mucho más que hablar por su arte que por cualquier otro aspecto. Cuando eso suceda, regresarán los fans que se merece".

Pepe Aguilar aseguró que su hija aprendió "desde muy chiquilla" y que cantó por primera vez a los 2 años y medio. Según el intérprete, en la actualidad Ángela además de cantar produce sus discos y compone.

La cantante de "Nadie se va como llegó" se ha mantenido activa en redes sociales a pesar del 'hate' en su contra; además de actualizaciones sobre su carrera, suele compartir publicaciones sobre su familia y espiritualidad. Hace unas horas sorprendió al mostrar la foto de un recetario familiar en sus historias de Instagram.

|Crédito: Instagram. @angela_aguilar_

Ángela Aguilar mostró parte de un recetario que desde hace generaciones se usa en su hogar, comenzando por su bisabuela y llegando a ella. "No fue escrito por ellas, pero fue vivido por todas", escribió la cantante. "Páginas gastadas que cargan tiempo, cuidado y amor servido en la mesa. Porque el amor más genuino no pide nada a cambio, y son los pequeños actos los que, al final, dicen todo".

La cantante también compartió un clip en el que aparece ella pasando tiempo con su abuela materna, Eva Mendoza; Ángela tiene en su mano una hoja de papel con una relación entre los días de la semana y "colores energéticos", además de que tiene un instructivo para rezar el rosario.

