¿Se reconcilian? SEÑALES de que Ángela Aguilar y Christian Nodal ya se arreglaron, esto es lo que se sabe

En los últimos días la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se ha vuelto tema de conversación luego de que se desataran rumores de una supuesta ruptura amorosa, la cancelación de su boda religiosa y un posible distanciamiento familiar. Sin embargo, pese a estos escenarios comienzan a crecer las especulaciones de una supuesta reconciliación.

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De acuerdo con versiones del periodista Jorge Carbajal, Ángela Aguilar estaría considerando retomar la relación y perdonar a Nodal con el intérprete de “Botella tras botella” luego de atravesar por una crisis matrimonial que aparentemente se derivó tras el estreno del video musical “Un vals”, donde la protagonista tiene rasgos físicos similares a Cazzu, expareja de Nodal, y que habrían provocado el enojo de Ángela y Pepe Águilar.

No obstante, la información de la ruptura, así como la reconciliación no han sido confirmadas oficialmente por los artistas, allegados o familiares.

Sin embargo, la actitud que mostró recientemente Pepe Águilar ante las cámaras de Ventaneando donde fue cuestionado por la joven pareja y donde se mostró enérgico al señalar que “no es vocero de Ángela” estarían reforzando las teorías de un supuesto enojo entre padre e hija.

Según la versión del periodista, Pepe Aguilar trató de apoyar a su hija durante este proceso para evitar que se deprimiera, ya que Nodal habría dejado de vivir con ella, por tal motivo trató de buscar maneras de reactivar su carrera comunicandose con expertos, sin embargo, Ángela "a escondidas" se mensajeaba y veía a Nodal y entre estás pláticas estarían considerando perdonarse y retomar su relación y al informarsele a Pepe, este explotó por la decsión de su hija.

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¿Por qué se canceló la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En días recientes, se intensificaron las versiones sobre una supuesta crisis matrimonial entre Nodal y Aguilar luego de que el cantautor sonorense confirmara la cancelación de su boda que estaba prevista a realizarse en mayo de este 2026, debido a aparentes temas de inseguridad en Zacatecas, lugar que sería el escenario de su unión. Sin embargo, algunas versiones apuntan que la verdadera razón sería por una supuesta infidelidad.

A este tema también se suma el supuesto enojo de Pepe Aguilar hacia Nodal e incluso se habla de supuestas discusiones familiares, ya que recientemente salieron a la luz las versiones donde se indica que Jaime Gónzalez, papá del artista, es el dueño del nombre y toda la marca artística de su hijo.