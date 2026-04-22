Colorimetría: el truco de 2 pasos para saber qué color de ropa te queda bien según tu tono de piel
Antes de ponerte la ropa, piensa en estos dos pasos para dar en el blanco y lucir espectacular
¿Quieres saber qué color de ropa te queda mejor, pero no sabes cómo hacerlo? Existe un método de 2 pasos que puedes aplicar en una tarde de abril para resolver tus dudas de una vez por todas. De acuerdo con Mireia Balaguer, experta en moda, debes poner atención en estas características:
1. ¿Cuál es tu tono de piel y qué color te queda bien?
Para saber que tono de color de ropa te queda bien es importante conocer el tono de piel que tienes. Para lograrlo debes prestar atención al pelo, los ojos y el tono general de la piel.
- Tono de piel cálida: piel con subtono amarillo/dorado → te favorecen colores cálidos (naranjas, tierra, dorados, coral).
- Tono de piel frío: piel con subtono rosado/azulado → te favorecen colores fríos (azules, rosas, morados, grises).
2. Elige la intensidad del color según tu contraste (claro u oscuro)
- Si eres clara (primavera/verano): te favorecen tonos suaves o luminosos como rosa palo, lila, azul cielo, verde menta, durazno, amarillo pastel o beige claro.
- Si eres oscura (otoño/invierno): te favorecen tonos intensos o profundos como vino, rojo, azul marino, verde esmeralda, negro, mostaza, terracota o café oscuro.
Con esto puedes saber rápido qué colores te hacen ver más favorecida sin complicarte. Si lo piensas siempre antes de vestirte cada mañana, sabrás rápidamente la regla de oro: piel clara queda bien colores suaves; piel más oscura se ve mejor con colores más intensos o profundos.
3 ideas de outfits para primavera para piel morena clara
- Cambio fresco en tonos durazno y blanco: Un vestido fluido color durazno o coral suave combinado con sandalias nude o blancas. Añade accesorios dorados y una bolsa clara. Este look ilumina la piel morena clara y resalta el subtono cálido sin sobrecargar.
- Outfit casual con verde y denim: Blusa en verde menta o verde oliva claro + jeans azul claro de corte recto + tenis blancos. Puedes sumar una chamarra ligera beige. Es un look relajado que equilibra frescura y estilo, ideal para el día a día.
- Elegante con tonos tierra: Pantalón en camel o terracota + top blanco o marfil + sandalias café. Complementa con accesorios dorados. Este combo resalta la calidez natural de la piel y da un aire sofisticado sin esfuerzo.