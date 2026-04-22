Colorimetría: el truco de 2 pasos para saber qué color de ropa te queda bien según tu tono de piel

¿Quieres saber qué color de ropa te queda mejor, pero no sabes cómo hacerlo? Existe un método de 2 pasos que puedes aplicar en una tarde de abril para resolver tus dudas de una vez por todas. De acuerdo con Mireia Balaguer, experta en moda, debes poner atención en estas características:

1. ¿Cuál es tu tono de piel y qué color te queda bien?

Para saber que tono de color de ropa te queda bien es importante conocer el tono de piel que tienes. Para lograrlo debes prestar atención al pelo, los ojos y el tono general de la piel.

Tono de piel cálida: piel con subtono amarillo/dorado → te favorecen colores cálidos (naranjas, tierra, dorados, coral).

piel con subtono amarillo/dorado → te favorecen colores cálidos (naranjas, tierra, dorados, coral). Tono de piel frío: piel con subtono rosado/azulado → te favorecen colores fríos (azules, rosas, morados, grises).

Debes definir cuál es tu tono de piel.|(ESPECIAL/CANVA)

2. Elige la intensidad del color según tu contraste (claro u oscuro)

Si eres clara (primavera/verano): te favorecen tonos suaves o luminosos como rosa palo, lila, azul cielo, verde menta, durazno, amarillo pastel o beige claro .

te favorecen tonos suaves o luminosos como . Si eres oscura (otoño/invierno): te favorecen tonos intensos o profundos como vino, rojo, azul marino, verde esmeralda, negro, mostaza, terracota o café oscuro.

Con esto puedes saber rápido qué colores te hacen ver más favorecida sin complicarte. Si lo piensas siempre antes de vestirte cada mañana, sabrás rápidamente la regla de oro: piel clara queda bien colores suaves; piel más oscura se ve mejor con colores más intensos o profundos.

3 ideas de outfits para primavera para piel morena clara