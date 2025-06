Pepe Aguilar revela que se enojó con Christian Nodal antes de casarse con Ángela Aguilar; ¿por qué?

Comienza la cuenta regresiva para que Christian Nodal y Ángela Aguilar disfruten su primer aniversario como marido y mujer, lo anterior recordando que se unieron en matrimonio en julio del año pasado. Y, en medio de esta situación, es importante decir que Pepe Aguilar recientemente concedió una entrevista en donde dijo que, previo a la boda, se enojó mucho con su yerno.

En estos momentos, y pese a las constantes polémicas que se han generado en las redes sociales, vale decir que la relación entre Christian Nodal y su suegro, Pepe Aguilar, es realmente buena. No obstante, lo anterior nunca fue así; de hecho, fue el propio integrante de la dinastía Aguilar el que dijo que, hace poco más de un año, mostró un recelo importante por el nuevo integrante de la familia.

¿Por qué Pepe Aguilar estaba enojado con Christian Nodal?

De acuerdo con una entrevista retomada por el portal Heraldo de México, Pepe Aguilar sintió mucho enojo con Christian Nodal por el simple hecho de “arrebatarle” a su hija menor, esto entendiendo que su nueva faceta como esposa, de cierta forma, ha impedido que pase más tiempo con su padre, lo cual generó que, previo a su boda, el también productor no pudiera soportar el enojo.

“Me daba coraje que de pronto, de la nada, me arrebataran a mi hijita, la más chiquita”, dijo Pepe Nodal según la fuente. En ese sentido, es importante decir que el patriarca de la dinastía se siente bastante tranquilo con lo que ha visto en este primer año de relación entre su hija y el propio Christian Nodal, aunque detalló que no puede hablar por Ángela y que cualquier cosa que deseen saber de ella deberán preguntárselo directamente, no sin antes sentenciar que la pareja se quiere y respeta mucho.

Redes se burlan de Ángela Aguilar por caminar con tacones

Y mientras la relación entre Christian Nodal y Pepe Aguilar continúa mejorando, es importante decir que Ángela Aguilar sigue siendo tendencia en las redes por cuestiones ajenas a su trabajo en la música. Para muestra de ello está el video que se ha hecho viral, mismo que muestra cómo la mujer de 21 años casi tropieza por caminar de manera rápida con unos tacones.