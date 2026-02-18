Roban perro de famoso youtuber, EXPLOTA y exige que se lo regresen: “Ya sabemos quién fue, se lo subieron a un coche”

El pasado 17 de febrero se viralizó en redes sociales que el famoso youtuber “Yulay” fue víctima del robo de su perro. Ante este hecho el reconocido creador de contenido envió un fuerte mensaje en redes sociales.

¿Qué dijo Yulay sobre el robo de su perro?

En historias publicadas en su cuenta de instagram el reconocido youtuber Yulay dijo que se encontraba muy molesto ya que se habían robado a su perro, además explicó que habían subido a un coche a su mascota y que en dicho acto delictivo había participado más de una persona. El creador de contenido lanzó un fuerte mensaje pues dijo “Antes de media noche quiero que mi perro esté en la casa de mi jefecita, por favor”. En dichas historias Yulay se mostró con una apariencia molesta y de enojo ante dicha situación.

¿Qué se veía en las cámaras que mostró Yulay?

A través de sus historias en instagram el reconocido youtuber compartió un video en el que se observa como algunas personas ingresan a un auto al perro del creador. Hasta este momento Yulay no ha compartido nada sobre que ya tenga a su mascota de vuelta y este caso se suma a otros en donde figuras públicas son víctimas de robo.

¿Qué perro tenía Yulay?

En redes sociales circuló información sobre la mascota de Yulay, misma que es un perro llamado Benito de raza yorkshire, quien está enfermo y actualmente se encuentra en un tratamiento médico. En dicho mensaje difundido se expresó que la mascota se había extraviado en la Colonia San Mateo además de que se proporcionó un número telefónico para que las personas se comunicaran si tenían información.

¿Quién es Yulay?

Es un reconocido youtuber con 7.72 millones de suscriptores en su canal, es originario de Tenancingo, Estado de México. Su contenido se centra en vlogs haciendo diversos tipos de aventuras, descubrimientos y acciones altruistas. Se ha ganado el cariño de su público por compartir y ayudar a la gente así como mostrar gran humanidad ya que en la última inundación que terminó con las casas de personas en Veracruz, el youtuber no dudo en ayudar, lo que se viralizó rápidamente.