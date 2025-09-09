Yulay salió del hospital con un bastón preocupando a sus fans

El pasado 5 de septiembre, se dio a conocer que el youtuber mexicano, Yulay se encontraba pasando por momentos muy complicados de salud, pues se detalló que habría sido hospitalizado de emergencia. Sin dar muchos detalles al respecto, el creador de contenido compartió con su público lo que pasó.

Por medio de una imagen se podía observar como el famoso estaba en una cama recostado y tratando de tener una buena actitud ante la situación que estaba enfrentando. Cabe destacar que Yulay no ha dado muchos detalles sobre la situación que está atravesando.

Recordemos que este creador de contenido se ha ganado el corazón del público, pues es una persona que se ha dedicado a grabar en todo tipo de lugares de nuestro país, con lo que ha llevado a las personas un panorama más grande del que se podía tener a simple vista de una zona o situación.

¿Cuál es el estado de salud de Yulay?

Sin embargo, cuando sus millones de fans pensaron que las cosas iban de mejor manera, el famoso sorprendió nuevamente a su público, y en esta ocasión fue para compartir unos videos en sus redes sociales, en el primero se le puede ver en una cama con tres “agujeros”, como él mismo los llamó, repartidos en el abdomen, detallando que se trata de una lesión en la ingle.

Día número 3 de recuperación. Quiero mostrarles cómo nos estamos curando. Nos metimos gel congelado. Aquí están nuestros tres agujeros. Uno de cada lado y uno en el ombligo. La lesión es en la ingle

En el siguiente contenido, se puede observar cómo el joven está apoyándose de un bastón.

Este es el ritmo que llevamos. Poco a poquito. Pasito a pasito, chingá

Sin embargo, hasta el momento se sigue desconociendo el proceso a que se sometió el influencer y los motivos que lo llevaron a estar en el hospital.

