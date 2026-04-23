Revelan video del momento en que le quitan la vida a exreina de belleza en Polanco: “Me hizo enojar” dijo la persona que atentó contra ella

Erika María Herrera es la mujer identificada como la asesina de Carolina Flores, exreina de belleza que fue privada de su vida, la primera mujer mencionada es la exsuegra de la hoy fallecida. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 15 de abril de 2026 y ahora se ha revelado un video del momento exacto en el que ocurrieron estos lamentables hechos.

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En el video se puede ver a Carolina Flores quien viste una bata y atrás de ellas está Erika N, sin embargo, la reina de belleza camina hacía un cuarto, y es aquí donde la madre de su esposo la sigue y posteriormente se escuchan los impactos, enseguida aparece el marido de la hoy fallecida, pero lo que llama la atención es que trae en brazos a su bebé; cuando ve la escena le pregunta qué hizo, mientras que, la hoy prófuga, le dice: “Me hizo enojar”.

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En los primeros resultados de la necropsia, se encontraron 12 impactos de bala, seis de los fueron en la cabeza y otros 6 en el tórax; los hechos ocurrieron en un departamento ubicado en la calle Edgar Allan Poe número 14 y en el inmueble se aseguró un arma de fuego, una pistola calibre .9 milímetros y 7 casquillos y cuatro balas deformadas.

Por qué el esposo de Carolina Flores denunció el asesinato de su esposa hasta un día después

De acuerdo con la declaración del esposo de la exreina de belleza que fue asesinada por su propia suegra, Alejandro Sánchez argumentó que denunció un día después porque puso el bienestar de su hija de 8 meses, y añadió que, tenía miedo de que, si era detenido por la investigación, su bebé fuera enviado a una casa hogar. Por otro lado; Erika Herrera es la principal sospechosa por las autoridades y hasta el momento sigue en calidad de prófuga.

Ella era Carolina Flores, exreina de belleza que fue asesinada por su suegra

Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California; desde muy pequeña demostró interés para el modelaje y los concursos de belleza; escenario en donde iniciaría su carrera. Fue en el 2017 cuando a los 18 años se ganó el título de Miss Teen Universe Baja California; y esto le provocó representar a su estado en concursos nacionales y de esta forma poder consolidarse como una figura reconocida en el ámbito de la belleza y el modelaje.

