Esta sería la causa del rompimiento entre Laura Flores y Lalo Salazar

A Laura Flores y Lalo Salazar el amor les duró lo que al triste la alegría, pues sorpresivamente la actriz anunció que su romance con el periodista llegó a su fin, pero ¿por qué terminaron?

¿Qué dijo Laura Flores sobre su rompimiento con Lalo Salazar? Laura Flores anunció ayer lunes 9 de junio que su relación con Lalo Salazar llegó a su fin y aseguró que la decisión fue tomada por Lalo.

“En el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación. Les ruego a ustedes y a los medios que no hagan juicios, hicimos pública nuestra relación con gran amor y entusiasmo, pero hoy duele y el dolor se respeta”, expresó Flores, quien le pidió a sus fans y medios de comunicación no emitir juicios al respecto.

¿Por qué terminaron Laura Flores y Lalo Salazar? De acuerdo con el medio Kadri Paparazzi, el posible motivo de la ruptura de Laura Flores y Lalo Salazar habría surgido durante una pelea en un restaurante de lujo de la Ciudad de México.

Aparentemente un intercambio de mensajes en el teléfono de Lalo Salazar desencadenó una escena de celos de Laura Flores. Según el medio antes mencionado, los mensajes no contenían información comprometedora; sin embargo, la actriz no pudo controlar sus celos.

Este hecho habría provocado una fuerte discusión entre ambos frente al personal del restaurante y los comensales. Tras este incidente, Lalo Salazar habría decidido ponerle fin a su romance con la actriz.

“Que empiezan a llegar los mensajes, un par de mensajes fueron suficientes para que esta relación terminara. Los mensajes le llegaron a Lalo, se dice que supuesta y alegadamente, Laura Flores estaba muy enojada, entró en un ataque de celos, le empezó a hacer una escena enfrente de los meseros, de la gente, ya era tarde y se empezaron a decir de cosas... el mensaje no decía nada malo, pero se dice que ella se puso histérica (...) él se comportó a la altura y después de esa cena le dijo ‘hasta aquí, yo así no me llevo’”, reveló el medio.

¿Cuánto duró el romance de Laura Flores y Lalo Salazar?

El romance entre ambos famosos comenzó en febrero de este año, por lo que únicamente duró 4 meses.