5 colores de uñas que ayudan a disimular las venas en las manos
Existen ciertos tonos de esmalte que no solo embellecen las manos, sino que neutralizan la piel y reducen la apariencia de las venitas marcadas en las muñecas.
Los diseños de uñas son parte fundamental para un look impecable de pies a cabeza. Es por esto que resulta tan importante elegir el tono adecuado para que quede favorecedor y ayude a disimular ciertos rasgos de la piel, como las venas que resaltan en las muñecas, que pese a ser totalmente normales, no a todas les agradan.
¿Cómo ocultar las venas de las muñecas? Los 5 diseños de uñas que neutralizan la piel
- Rosa lechoso. Entre las tendencias en diseños de uñas más populares del 2026, está el efecto "milky", que como su nombre lo dice, aporta suavidad a la piel de manera sutil. Tiene como ventaja que se puede combinar con distintos colores, pero cuando se trata de disimular las venas de las manos, el rosa lechoso queda espectacular.
- Mocha mousse. Si prefieres los tonos más sofisticados y que eleven tus atuendos al instante, entonces puedes probar con un "nail art" de tono mocha mousse, que está ganando popularidad por su inigualable toque cálido. Además, es una excelente alternativa para suavizar las venas que resaltan mucho en la piel y no te encantan.
- Ciruela brillante. Para las que prefieren algo mucho más original y que aporte personalidad a sus looks, los diseños de uñas en color circuela con baño de brillo son la mejor opción. Todo gracias a que es muy equilibrado, combina con todo y le favorece a cualquier tono de piel. Y por si fuera poco, sus matices rojizos con morados disimulan sutilmente las venitas que se marcan en las muñecas.
- Blanco aperlado. Otro de los estilos de manicure más elegantes para el 2026, definitivamente es el blanco con efecto perla. Esta es una opción que conserva la sutileza de los tonos claros que combinan con todo, pero al mismo tiempo ayuda a esconder las venas muy marcadas en las muñecas por el brillo que le da a la piel.
- Rojo cereza. Si hay un color de uñas que nunca pasa de moda y le favorece a todas, es el rojo cereza, que es vibrante y con mucha luminosidad y estilo. Se trata de un estilo que concentra la atención en los dedos, lo que hace que las venas de las manos pasen a segundo plano y parezcan casi imperceptibles.