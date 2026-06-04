5 colores de uñas que ayudan a disimular las venas en las manos

Los diseños de uñas son parte fundamental para un look impecable de pies a cabeza. Es por esto que resulta tan importante elegir el tono adecuado para que quede favorecedor y ayude a disimular ciertos rasgos de la piel, como las venas que resaltan en las muñecas, que pese a ser totalmente normales, no a todas les agradan.

¿Cómo ocultar las venas de las muñecas? Los 5 diseños de uñas que neutralizan la piel