¿Serenata o advertencia? La controvertida serenata de Christian Nodal a Ángela Aguilar desata rumores de crisis y celos dentro del matrimonio

Una vez más Christian Nodal vuelve a encender las redes sociales y esta vez por dedicarle una emotiva serenata a su esposa, Ángela Aguilar, durante una reunión familiar privada.

En las imágenes que se difundieron en internet este fin de semana, se logra ver al sonorense interpretando “Disculpe Usted”, tema conocido por Los Rayos del Norte y Sergio Vega, mientras toma la mano de Ángela y la mira fijamente con complicidad.

Aunque podría ser una simple melodía, internautas han señalado que se trata de una indirecta de una posible infidelidad pues en ella se habla sobre un hombre que le recomienda a la pareja actual de su expareja cómo tratarla bien para no perderla, sin embargo, hay otros que ven la dedicatoria como un gesto romántico.

¿Por qué han crecido los rumores de un supuesto desliz de Nodal?

En las últimas semanas, la relación entre Christian Nodal y Ángela ha estado envuelta en especulación por supuestas infidelidades. Internautas han apuntado señalado a Esmeralda Canape , violinista que forma parte del equipo musical del intérprete de “Botella tras botella”, como "la otra".

Los rumores se intensificaron al viralizarse videos de una aparente cercanía entre el cantante y la violinista, además de unos gestos que realizó ella al ver a Nodal besándose con Aguilar arriba del escenario. Algunas versiones incluso sostienen que Ángela habría exigido la salida de Canape del tour de Nodal tras notar atracción entre ellos durante sus presentaciones.

Hasta el momento Nodal ni Esmeralda han confirmado públicamente una relación más allá de lo profesional y si ella ha quedado fuera de la gira de Nodal.

¿Cómo ha sido la relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal?

Desde que se confirmó su romance en 2024 y su boda repentina, la relación entre Ángela y Nodal ha sido una montaña rusa mediática. Más allá de la serenata del domingo, el público ha debatido sobre la autenticidad y complicidad que se tienen.

Por su parte, Ángela ha tratado de mantener la calma frente a la opinión pública, enfatizando en entrevistas que su enfoque está en su crecimiento personal y profesional, así como el de fortalecer su matrimonio.