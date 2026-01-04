Violinista de Christian Nodal reaparece más fuerte y con indirecta a Ángela Aguilar

La violinista de Christian Nodal , Esmeralda Camacho, en las últimas semanas se ha visto envuelta en la polémica, en especial cuando se pensó que ella había sido despedida por el supuesto coqueteo que había entre ellos, generando que se encontrara en el huracán del chisme.

Tras una fuerte ola de comentarios, la reconocida artista sorprendió a todos al reaparecer más fuerte e indirectas a Ángela Aguilar. Para que conozcas todos los detalles, te explicaremos qué fue lo que ocurrió.

¿Qué pasó con Esmeralda Camacho?

Esmeralda Camacho, mejor conocida en redes como Esmeralda Canape, sorprendió a todos al mostrar su actividad, puesto que en su cuenta de TikTok se mostró en un centro nocturno tocando su violín mientras el público le aplaude y vitorea su nombre, un evento que se realizó para recibir el 2026.

Claramente, las imágenes generaron indirectas que resaltan su talento y criticaban a la hija de Pepe Aguilar; los más destacados fueron los siguientes:

y sin ser nieta de wild flower

Dejó de ser violinista de Nodal para ser la mismísima protagonista en cualquier evento. Dios no quita, Dios da.

Tiene más ambiente que Ángela en sus mini eventos.

Bueno, hasta que Ángela hizo algo bueno, hizo famosa a Esmeralda.

Aunque la violinista de Christian Nodal no comentó nada, los internautas fueron los encargados de dejar fuertes indirectas a Ángela Aguilar, cuestionando su talento y remarcando los comentarios que ha hecho la artista.

¿Por qué se especula su relación con Christian Nodal?

No olvidemos que los chismes entre Esmeralda Camacho y Nodal empezaron cuando en presentaciones del cantante se les veía muy cerca e incluso ella bebe un trago de tequila que le ofrece él.

Además, no olvidemos que en dicha presentación la violinista de Christian Nodal hizo ciertos gestos cuando Ángela Aguilar subió al escenario para abrazar y besar a su pareja. Provocando chismes de un supuesto amorío entre ellos. Incluso, cuando la artista no se presentó a los conciertos del mexicano en Estados Unidos, generando que todos pensaran que había sido despedida por Ángela, situación que rápidamente fue desmentida.