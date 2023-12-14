Poncho de Nigris habla sobre su encontronazo con Adal Ramones

Ayer les informamos sobre un sorpresivo acontecimiento que tuvo lugar en las afueras del Aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, donde Adal Ramones y Poncho de Nigris tuvieron un encontronazo que fue captado en video.

El hecho se hizo viral en redes sociales, ya que algunas personas captaron el tenso momento y lo difundieron en internet. En el video se ve a ambos famosos sosteniendo una acalorada discusión.

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¿Se pelearon Adal Ramones y Poncho de Nigris? De acuerdo con varios reportes, el tenso momento tuvo lugar la tarde del 12 de diciembre. Cabe mencionar que ambos famosos mantienen una fuerte rivalidad desde el año 2003 y se avivó hace pocos días.

¿Qué dijeron Adal Ramones sobre lo sucedido?

Después del encontronazo entre ambos, cada uno de los protagonistas dio su versión sobre lo sucedido. Poncho de Nigris aseguró que él fue el ganador de la discusión, mientras que Adal Ramones se burló del hermano del Antonio y Aldo de Nigris.

“Pobre Poncho, yo vi que quería entrar a primera clase para reclamarme porque quiso venir, pero le dijeron: ‘No, el baño de turistas es atrás’. Y el pobre Poncho se quedó ahí y dijo ‘ay, dónde está el team infierno para que me ayude?’”, declaró el conductor de televisión. Lo que sí es un hecho es, que Poncho de Nigris fue el que inició la discusión, de acuerdo con el testimonio de ambos.

¿Kheee está pasanda? ¡Sobrines, las cámaras no descansan! 📸 Adal Ramones y Poncho de Nigris protagonizan una acalorada discusión a las afueras del Aeropuerto de Monterrey. 😲🗣️ #Chismes #AdalRamones #PonchoDeNigris pic.twitter.com/WIZW1atQwY — Echando Chisme (@EchandoChismeMx) December 13, 2023

¿Cómo reaccionó Poncho de Nigris?

Por su parte, Poncho de Nigris habló en sus historias de Instagram sobre lo sucedido a las afueras del Aeropuerto de Monterrey con Adal Ramones y aseguró que encaró al presentador para que le dijera en la cara todo lo que había dicho de él anteriormente.

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Al parecer el motivo de la confrontación fue porque Poncho quiso encarar a Adal por un mal trato que recibió de éste al inicio de su carrera. “Venían grabando, entonces me le acerqué por atrás y le dije. ¿Qué onda wey? Dime en la cara todo lo que dijiste, aquí estoy”, declaró Poncho.

“No te hagas pen.., lo único que quiero es que me lo digas en la cara”, recalcó y añadió que cuando Adal le puso la mano en el pecho se la quitó. “Me sentí como ridículo porque ya está veterano y está chiquito”.

