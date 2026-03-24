Poncho de Nigris confirma dos peleas para Ring Royale 2027: “Aquí son celebridades. No streamers ni gamers de niños”

Luego del éxito enorme de Ring Royale 2026 Poncho de Nigris ha anunciado a través de su cuenta de X que ya cuenta con dos peleas para la edición de 2027. Sin embargo, no anunció los nombres de los peleadores, quienes serán figuras públicas.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre las peleas de Ring Royale?

A través de redes sociales el creador de Ring Royale, Poncho de Nigris, confirmó que ya cuenta con dos peleas para Ring Royale 2027. Sobre estas dijo que serán “muy virales”. Por otro lado, dejó en claro que las personas que se suban al ring serán celebridades “No streamers ni gamers de niños. Aquí pura celebridad”, fueron palabras del reconocido presentador de televisión, actor y creador de contenido. Hasta el momento no ha dado más detalles de las peleas.

Que tengan una excelente semana. Ya tenemos 2 peleas muy virales para la segunda edición de #ringroyale quiénes más de los famosos les gustaría ver y que sean virales !!!! Aquí son celebridades. No streamers ni gamers de niños. Aquí pura celebridad. 5 peleas más, los leo. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 23, 2026

¿Quiénes ganaron en Ring Royale 2026?

La primera edición de Ring Royale 2026 fue todo un éxito ya que más de 6 millones de espectadores vieron la pelea, incluso superaron a los Oscars 2026 ya que se colocaron por encima en tendencias en México. Cada una de las peleas que se llevaron a cabo generaron alta expectativa. Sin embargo, los ganadores de esta edición en cada combate fueron los siguientes: Alfredo Adame quién venció a Carlos Trejo, Marcela Mistral quién le ganó a Karely Ruiz, Aldo de Nigris quién obtuvo el triunfo sobre Nicola Porcella, Chuy Almada quien venció a Alberto del Río "El Patrón", Bull Terrier quién ganó la pelea contra Abelito y finalmente Kyliezz y Georgiana, quiénes vencieron a Alexis Mvgler y Velvetine.

¿Cuánto dinero ganaron los peleadores de Ring Royale 2026?

Hasta el momento los organizadores del evento no han detallado la cifra exacta que han ganado las celebridades que participaron en Ring Royale. Sin embargo, de acuerdo con distintos reportes los participantes del evento percibieron entre 300 mil y 500 mil pesos mexicanos además se ha mencionado que los ganadores reciben 200 mil pesos más si resultan ganadores. Por otra parte, cada celebridad que logra vencer a su contrincante recibe un cinturón con el logo de Ring Royale.

Hasta el momento Ring Royale ha sido uno de los eventos más reconocidos y con más éxito ya que se ha perfilado como uno de los favoritos del público, mismos que han hecho en redes sociales diversas propuestas sobre las celebridades que les gustaría ver sobre el ring el siguiente año.