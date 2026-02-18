Poncho de Nigris envía MENSAJE contundente a los THERIANS: “Ya basta con la gente trastornada”

Los therians han causado una revolución de videos, memes y noticias periodísticas en los últimos días, pues aunque ya existían desde hace mucho tiempo, fue en este 2026 que el término "therians" empezó a tomar más fuerza y que muchas personas que se identifican como animales han liberado su verdadera personalidad; sin embargo, esto también ha desatado una ola de críticas a las cuales se sumó Poncho de Nigris, quien ya envió un fuerte mensaje para las personas que asocian a los therian.

¿Qué dijo Poncho de Nigris de los "therians"?

Poncho de Nigris es conocido por tener una personalidad sin filtros y siempre decir lo que piensa, así que esta vez no fue la excepción, ya que tomó su cuenta de Instagram para expresarse por medio de una historia en la que habla sobre los "therian" y dejó ver que no está nada de acuerdo en que esta situación se normalice.

"Yo lo único que quiero decir es, déjenos en paz, somos seres humanos, somos una especie del planeta, que somos humanos... Déjenos en paz porque ya estamos suficientemente trastornados con lo que tenemos como para que ahora se crean perros".

Poncho fue conciso y opinó que "ojalá" los perros se levantarán en armas para empezar a atacar a los therians y finalizó:

"Ya basta con la gente trastornada, ya tenemos mucho con los que somos y que estamos medios locos, así siendo humanos, ahora los humanos quieren ser perros, los therians son unos puñ3t@$".

Cabe resaltar que varios usuarios de Internet difundieron la historia de Poncho en pocos minutos y pese a que el empresario es blanco de críticas negativas muchas veces, en esta ocasión, fue aplaudido por sus comentarios, pues la mayoría son a favor de sus comentarios.

¿Cómo surgieron los "therians"?

A principios de este año, los therians empezaron a tomar fuerza en redes sociales debido a que muchos videos se hicieron virales, en los cuales se pueden ver a jóvenes con máscaras en la calle, quienes aseguran sentirse identificados espiritual y psicológicamente con los animales.

Es preciso comentar que esto no es algo nuevo, ya que a finales de los años 90 surgieron los foros donde varios jóvenes de ese entonces contaban no sentirse identificados con el modelo tradicional humano, sino que tenían sensaciones con cierto tipo de animales como perros, gatos y hasta lobos.

En la actualidad hay muchas personas que han adoptado ese estilo de vida como el caso del señor Pablo, quien tiene 42 años y desde hace mucho tiempo se identifica como un perro dálmata.