Poncho de Nigris y Marcela Mistral sufren ACCIDENTE en alberca durante sus vacaciones; los hechos quedaron grabados en VIDEO

El pasado 30 de marzo, Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris compartió un video en TikTok donde se puede ver a la pareja disfrutar de sus vacaciones en las albercas. Sin embargo, al bajar de un tobogán en una llanta la pareja se volteo y se sumergió por completo en el agua.

¿Cómo se encuentran Poncho de Nigris y Marcela Mistral luego de su accidente?

Ambos se encuentran estables ya que por lo que quedó capturado en el video, no pasó a mayores y el accidente no fue grave. En el clip se puede ver que Poncho de Nigris se ríe y que además se le mete el agua en los oídos, mientras que a Marcela le impactó por unos segundos más haberse volteado. En el TikTok, la esposa de Poncho escribió “Posibilidades de voltearse en la dona normalmente?? “Ninguna” con Poncho de Nigris??? “TODAS””. Por otro lado, en el video Marcela expresa “Fue su culpa… Me volteó, me volteaste”, palabras dichas en broma y demostrando gran diversión luego del momento. Ante esto diversos usuarios han reaccionado de forma distinta, mientras algunas personas señalan que Poncho no la cuidó, otras han expresado que sí lo hizo. Sin embargo, no todos los comentarios son sobre la situación ya que algunos refieren que Marcela, luego de haber derrotado a Karely Ruíz, luce espectacular; más bella y joven que nunca.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral: El éxito de Ring Royale 2026

En este momento la pareja se encuentra de vacaciones pues ambos tuvieron meses llenos de trabajo debido a la realización de Ring Royale 2026 pues mientras Poncho se encontraba en la logística del evento, Marcela se preparaba físicamente para subirse al ring. Ambos lograron tener éxito, pues mientras conductora de televisión, cantante, influencer y empresaria mexicana logró vencer a Karely Ruíz, Poncho de Nigris logró que el evento fuera visto por miles de personas, colocándose en número de tendencias en X por encima de Los Premios Oscar 2026.

Ring Royale 2026 tendrá su segunda edición y aunque aún no se han confirmado nombres de peladores de manera oficial Poncho de Nigris ha expresado que todos son grandes celebridades y que ya tiene dos peleas aseguradas aunque no reveló de quiénes se trata. Sin embargo, en redes sociales diversos usuarios han expresado a qué figuras públicas les gustaría ver sobre el ring.