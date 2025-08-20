La verdadera razón por la que Ana Bárbara ya no querría ver a sus padres

Ana Bárbara ha tenido algunos temas bastante puntuales respecto a escándalos-complicaciones que la prensa ha compartido con el público. Aunque muchos indican que esto es normal de la industria, la cantante se ha mostrado fastidiada del entorno. Ante eso, hay una nueva polémica alrededor de la artista, pues hoy vive totalmente alejada de sus padres.

¿Por qué Ana Bárbara no le habla a sus papás?

El gran detalle que la familia ha tenido desde el 2020 es la relación que la cantante tiene con su pareja, Ángel Muñoz. Según la información extraoficial, el esposo (supuestamente se casaron en secreto ese año) ha generado muchos problemas en el entorno de la familia de Ana Bárbara. Incluso se le acusa de maltratar a los hijos de la cantante, razón por la que los padres de la nacida en San Luis Potosí no quieren al hombre que es reconocido como actor.

Pero en resumen, Ana Bárbara fue cuestionada por la prensa tras presentarse en San Luis en un concierto especial junto con otras artistas como Marta Sánchez y Fey. Allí declaró que para ella, sus papás son tema cerrado y que no hablará con ellos. Esto, corroborando las declaraciones de su padre (emitidas en junio) indicando que la cantante lleva un año sin hablarles.

¿Cuáles son los problemas que Ana Bárbara tiene con su familia?

Ya se indicó que de manera extraoficial el culpable es Ángel Muñoz. Sin embargo, las declaraciones del padre de Ana (Antero Ugalde) hace años comunicaron que ella mandó a su hermano (Francisco Ugalde) a confrontarlo por hablar de la artista en los medios. Eso escaló a un escándalo porque el señor Antelo temió que Ana Bárbara lo haya mandado a golpear.

Ante eso, la actriz y su hermana (Sabina Ugalde) desmintieron dicha información, indicando que su padre era dramático y le gustaba hacerse la víctima… esto en palabras de la hermana. Por ello, los informes reportan que la relación familiar está fracturada. La cantante no le habla a sus padres y tampoco a su hermano Francisco, por problemas con una canción y porque es acusado de violencia intrafamiliar.

