La verdad de por qué Ángela Aguilar aseguró ser 25 por ciento argentina que pocos saben

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, 25% argentina, 100% orgullosa. Hoy todos somos más celestes que el cielo”, escribió Ángela Aguilar en su cuenta de Instagram en diciembre de 2022, tras el triunfo de la selección albiceleste en la Copa Mundial de la FIFA Qatar. Seguramente, en ese momento, la hija de Pepe Aguilar no dimensionó el impacto que tendría su mensaje entre los fanáticos de la música.

A la joven intérprete le llovieron miles de críticas tras su comentario, el cual defendió firmemente más adelante, argumentando que posee raíces argentinas por parte de su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, quien a su vez es hija de la señora Eva Mendoza, quien nació en Argentina.

En una entrevista concedida para el canal de Youtube de Mara Patricia Castañeda, Ángela dijo: “Sí, tengo sangre argentina. (…) Yo nunca he escondido nada de dónde vengo, de lo que soy. Yo sé quién soy y no tengo nada que ver con que mi abuela haya nacido en otro lugar. Lo injusto es que quiten el crédito de todo el trabajo que he hecho, solamente por un comentario que hice sobre la selección”.

“Todo habla mucho más por mí que una fotografía en la que yo celebré que ganó el equipo de mi abuela y yo no quiero ofender a nadie con dónde vine porque yo ni escogí mi nombre”, continuó la representante del género regional mexicano.

Ángela Aguilar defendió sus raíces argentinas

¿Ángela Aguilar es mexicana?

Al igual que su padre, Ángela Aguilar nació en Estados Unidos y es oriunda de Los Ángeles, California. Sin embargo, se dice “felizmente mexicana”.

En conclusión, legalmente, la intérprete de “Qué Agonía” no es mexicana, a pesar de que tiene raíces zacatecanas por parte de su abuelo, don Antonio Aguilar y su abuela, Flor Silvestre. Sin embargo, tal y como ella misma lo ha afirmado, creció entre dos culturas, por lo cual se identifica como “mexicoamericana”.