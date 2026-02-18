Auguran peligro de muerte para Christian Nodal; lo animan a cuidarse

Uno de los personajes más perseguidos en el mundo de la farándula es Christian Nodal, quien no solo ha destacado por su talento musical como cantante y compositor. Sino que a través de sus decisiones personales-sentimentales se puso encima a los medios de comunicación. Por ello, es normal escuchar que lo mencionan. Sin embargo aseguran que debe andarse con cuidado.

Noticias Estado De México del 3 de febrero 2026

¿Por qué Christian Nodal estaría en riesgo de muerte?

En las horas recientes el nombre de El Forajido estuvo en los medios de comunicación por una situación bastante desafortunada. Se reportó que el pasado jueves 12 de febrero existió un operativo por las autoridades contra grupos delictivos, esto en cercanía a las residencias de Pepe y Ángela Aguilar.

Posteriormente se indicó que Nodal y Ángela se encontraban justamente en su rancho y que (algunas fuentes así lo argumentan) incluso fueron interceptados por las autoridades mexicanas. Y también se filtraron imágenes de cómo los artistas fueron acompañados por estos cuerpos estatales al aeropuerto que los sacaría de Zacatecas.

Y precisamente allí es donde Mhoni Vidente argumentó que el cantante de regional mexicano debe cuidarse: “Si creo que iban a darle un levantón o alguien los puso desde adentro del rancho. Sí creo que están detrás de Nodal. Van por él porque es el que trae ahorita la lana. Se tiene que cuidar por que la carta del juicio y la carta de la muerte están detrás de él”.

¿Cómo se encuentran Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Esa fue la postura de esta personalidad que ha ganado relevancia a lo largo de los años, sin embargo no hay reportes oficiales de que los ataques armados tuvieran como objetivo al cantante o a la familia de Ángela, tal como lo expuso rápidamente Pepe Aguilar con un comunicado.

Sin embargo, aunque horas antes se pronunciaron en redes sociales, tras la desfavorable situación de violencia en dicha zona de Zacatecas, ninguno de los artistas emitió algún mensaje. Por ello muchos han especulado que Nodal y Ángela vivieron alguna situación bastante tensa y se encuentran sopesándolo. Pero como se comentó, no hay ninguna confirmación oficial de dicha situación.