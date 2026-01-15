Dani Flow publicó cómo le ruega a una mujer; ¿es una de sus parejas?

El siempre polémico reggaetonero publicó un mensaje bastante particular que extrañó a muchos de sus seguidores, pues regularmente se nota al intérprete en un tono altanero y totalmente confiado de sí mismo. En esta ocasión, muchos de los usuarios de redes sociales incluso comentaron que parece que Dani Flow le está rogando a una mujer… y no se trata de ninguna de sus dos esposas.

En Exclusiva: Vanessa Rodríguez Parés, novia de Federica Quijano, revela cómo conoció a la estrella de Kabah

¿Quién es la mujer a la que le ruega Dani Flow?

Hace unas horas el Rey del Morbo colgó un mensaje en sus redes sociales para indicar que le sorprende en demasía que no le brinden la oportunidad de presentarse en la Feria de Irapuato. Comentó que a pesar de que él nació en esa zona de Guanajuato, hace años que no le toman en cuenta para formar parte de la oferta musical del evento. Por eso le pidió a la Presidenta Municipal de Irapuato que le hiciera caso.

Sin lugar a dudas, el joven es uno de los personajes más virales de dicha ciudad, sin embargo dijo que no le importa que muchos de los de allí no le quieran, a él le encantaría presentarse y hacerlo de manera gratuita. Indicó que entiende por qué no le han pedido que cante, pero que podría adaptar un espectáculo más adecuado a un público familiar.

El polémico cantante indicó que incluso no agenda eventos suyos en los días de la feria para no chocar con las agendas. Este 2026 la Feria de Irapuato ya se está llevando a cabo, iniciando desde el pasado 9 de enero y finalizando hasta el 4 de febrero. Según algunos reportes, las grandes presentaciones musicales llegan los fines de semana.

¿Cuántas esposas tiene Dani Flow?

Dentro de todas las polémicas que rodean al joven de 29 años, él ha declarado que vive dentro de una relación poliamorosa. La esposa legal se llama Jocelyne Lino, con quien tiene dos hijas y con quien vive todo el tiempo. Mientras que la otra pareja es Valeria Zepeda, quien vive más alejada pero conviviendo constantemente, pues ella es madre de una tercera hija del famoso.