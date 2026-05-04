¿Christian Nodal ya no usará su nombre? El cantante solicitó el registro de una nueva marca
Ángela Aguilar estuvo presente en el concierto de su esposo Christian Nodal en Chile y el cantante compartió que podrían trabajar en un álbum completo juntos.
Después de la gran polémica que atravesó Christian Nodal al cancelar su concierto en Chile y señalar a su papá de ser responsable por no hacer posible que sus músicos llegarán, todo se solucionó y “El Forajido”, logró regalarles una noche espectacular a sus fanáticos.