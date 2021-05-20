¿Alejandra Guzmán pensó en abortar a Frida Sofía? Ella responde.

En medio de la más reciente ola de dimes y diretes por los presuntos tocamientos de Enrique Guzmán a su nieta, ahora todo mundo se pregunta si Alejandra Guzmán pensó en abortar a Frida Sofía. La rockera dijo que se preguntó qué pasaría con su carrera y su médico de cabecera le aconsejó tenerla solo si de verdad quería.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, que tenía tiempo pero nuevamente ha causao sensación, la cantante habló de sus primeras impresiones al saber que estaba embarazada de su entonces novio, el empresario Pablo Moctezuma. Al parecer, primero tuvo una gran angustia, porque no sabía cómo iba a equilibrar su vida con la maternidad.

Sin embargo, su médico le sugirió que si no quería tenerlo que abortara, debido a que ese niño o niña sentía si lo estaba rechazando y que no sería sano, pero que desde ese momento ella supo que sí quería tenerla para convertirse en madre.

Mira, si tu lo quieres tener y nadie más quiere que lo tengas, tenlo y si no lo quieres tener no lo tengas, porque tú lo abortas desde que lo estás pensando y él o ella lo sabe

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Silvia Pinal la felicitó y le dijo que no sería el final de su carrera

Después de su revisión médica, Alejandra Guzmán fue a ver a Silvia Pinal para contarle la noticia y cuando la primera actriz la felicitó, le hizo ver que ella tuvo más de un hijo y siguió triunfando.

Me dio un abrazo y me dijo: ‘Que belleza mi reina’ y yo de ‘No mamá que voy a hacer, mi carrera’ y me dijo: ‘Yo tengo cuatro, no pasa nada con tu carrera, no te preocupes por eso’ y al otro día fui a sacarme sangre y decidí tenerlo

Alejandra recordó que le comentó Moctezuma que estaba embarazada y que iba a tenerlo, a lo que él solo le dijo que estaba bien, dejando entre ver que de su parte no hubo mucha emoción al respecto.

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