La promesa que le hizo Luis Ángel ‘El Flaco’ a Yeison Jiménez, tras la muerte del cantante

El pasado 10 de enero, se dio a conocer que un accidente aéreo se llevó la vida de seis personas en Paipa, Colombia. Entre las víctimas estaba el cantante colombiano Yeison Jiménez , quien era muy querido por sus colegas mexicanos. El joven ya contaba con grandes relaciones con otros intérpretes dentro de la industria musical, uno de estos es Luis Ángel ‘El Flaco’, con quien era muy cercano.

Incluso, tras este lamentable suceso, viajó hasta Colombia para despedirse de su gran amigo. Además, se sabe que Luis Ángel estuvo en el homenaje que se le realizó al cantante y no solo eso, tras su regreso a México reveló que hizo una promesa a su amigo y a su familia.

¿Qué promesa le hizo Luis Ángel ‘El Flaco’ a Yeison Jiménez?

De acuerdo con sus palabras, esta promesa no solo es de unos meses, sino de toda su carrera, el cantante mexicano, reveló que tuvo una conversación con una de las hermanas de Yeison Jiménez y su familia, donde les hizo una fuerte promesa.

Luis Ángel ‘El Flaco’, aseguró que en cada uno de los discos que vaya sacando en su carrera, va a lanzar una canción de Yeison Jiménez, pues se sabe que el joven cantante dejó mucho material grabado antes de fallecer, pues uno de los grandes sueños que tenía, era brillar en el regional.

Además, Luis Ángel ‘El Flaco’ aseguró que fue muy complicado encontrarse con la familia de su amigo y colega. Pues recordemos que su amistad comenzó desde que hicieron su primera colaboración, después Yeison Jiménez invitó a cantar al mexicano en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Colombia.

Ante esta situación tan impredecible, el cantante mencionó que tiene miedo a volar, incluso es su madre quien le pide que sea cuidadoso.

