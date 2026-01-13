En esto se calcula la fortuna que dejó Yeison Jiménez

El evento del fin de semana lamentablemente tuvo cabida en la temática de la muerte del músico colombiano, Yeison Jiménez. A lo largo de las horas se estuvo actualizando el lamentable deceso del cantante, quien falleció en un viaje que realizaba rumbo a Medellín. En la escena se confirmó la pérdida de vidas de otras cinco personas que se encontraban en la avioneta que los trasladaba.

¿Cuánto dinero dejó Yeison Jiménez antes de morir?

Con todo y su debida polémica alrededor de la muerte de un importante artista de Colombia, el sitio web de El Tiempo compartió un reportaje sobre lo que comprendía su fortuna y en cuánto estaba valuado todo ese patrimonio, el cual se presume quedaría en manos de su familia. Y es que la historia del cantante es de superación viniendo desde lo más bajo.

Se indica que todo su dinero le llevó a poner primero un bar y unos billares en Bogotá y poco a poco concretó su empresa de espectáculos (YJ), levantó un criadero de caballos y se hizo de cinco bienes en los Estados Unidos. Todo esto lo consiguió en menos de 10 años, por esta razón sus amistades indicaron que caminaba de buena forma en su carrera artística y a nivel monetario.

Justamente el medio colombiano indicó que toda la información recabada la consiguieron a través de personas allegadas al compositor de 34 años. Ante dicha situación, aseguran que su dinero podría valuarse entre 2219 y 4309 millones de dólares. Esto en información extraoficial, pero con fuentes cercanas al artista.

¿Quién es la familia de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison se llama Sonia Restrepo, con quien inició una relación cuando ella tenía 18 y él 22. La que se convirtió en su esposa un tiempo después, tuvo a Camila a los 16 años, la cual fue acogida por completo por el cantante. Con problemas para concebir, la pareja tuvo en el 2018 a Thaliana y en junio de 2024 nació Santiago.

En cuanto a sus padres, fue fruto de la unión de Orlando Jiménez Aristizábal y Luz Meri Galeano y como parte de diversos cambios (sus padres se separaron), tenía cinco hermanos. Ellos son Lina, Heidy, Laura, Andrés y Alejandro.

Esa es la familia inmediata que dejó el músico, tras confirmarse su fallecimiento en esa avioneta que se desplomó y la cual se incendió de inmediato.