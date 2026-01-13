Comparten inéditas imágenes de Yeison Jiménez tras su trágica muerte

El pasado sábado 10 de enero, el mundo de la música se vio fuertemente impactado por la muerte del artista colombiano Yeison Jiménez . Un accidente aéreo le costó la vida a él, el piloto y otros miembros de su equipo de trabajo.

Mientras la investigación avanza, las redes sociales se han regado de fotografías y mensajes de despedida para Yeison Jiménez. En este marco, su hermana Lina Jiménez publicó fotografías inéditas del cantante y emotivas palabras.

¿Cómo murió Yeison Jiménez?

Fue el pasado sábado en horas de la tarde cuando el avión privado en el que Yeison Jiménez viajaba con destino a Medellín, Colombia, se desplomó a tierra. El cantante iba a ofrecer una actuación en Antioquia pero, por razones que se tratan de establecer, la aeronave no llegó a destino.

A pesar del arribo de las autoridades de Salud y la Policía de Colombia, no hubo nada por hacer para salvarle la vida al artista y quienes viajaban junto a él. La noticia de la muerte de Yeison Jiménez no tardó en impactar a sus seguidores y medios de comunicación que se hicieron eco de ella.

¿Cómo se despidió de Yeison Jiménez su hermana?

Mientras los pesquisas intentan determinar las causas del siniestro que le costó la vida a Yeison Jiménez, en las redes sociales se multiplican los posteos de despedida. Entre estos se encuentran los que hizo Lila Jiménez, hermana del reconocido artista colombiano y que decidió compartir una serie de fotografías inéditas.

|Instagram /linajimenez.g /yeison_jimenez /Canva

En las imágenes se puede ver a Yeison Jiménez en distintas etapas de su vida y compartiendo diferentes momentos en familia. En las publicaciones pueden leerse frases como “No Yeison, por favor, no me dejes sola, niño. Te lo suplico”, “Mamá, tenemos que ser fuertes” y “Hermano, danos fuerza, por favor”, dejando al descubierto el dolor por el que atraviesa la familia ante tamaña pérdida.

En otros posteos, la hermana de Yeison Jiménez remarcó: “En medio de nuestro dolor queremos llamar a la prudencia y responsabilidad con la información y los comunicados, aun NO TENEMOS FECHA HORA Y LUGAR confirmados para los homenajes a Yeison, no obstante algunas personas y entidades han emitido horarios y fecha y nosotros aun no la hemos podido estructurar y tenemos que cumplir protocolos de medicina legal y otros más y aun no tenemos sus restos mortales. Toda información será por los canales oficiales de la organización y de su jefe de prensa”.