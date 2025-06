¿Qué es la orinoterapia, el secreto para que Sebastián Ligarde luzca joven pese a sus 72 años?

Se trata, sin duda alguna, de uno de los actores más carismáticos y consagrados que existen en la televisión mexicana. Y es que, con 72 años de edad, Sebastián Ligarde se mantiene vigente dentro de las nuevas y las viejas generaciones, y parte de lo anterior deriva del secreto que utiliza para verse joven y radiante, el cual es la orinoterapia. Ahora bien, ¿qué es esto?

Durante una reciente entrevista con Matilde Obregón, Sebastián Ligarde destacó que uno de los métodos que más utiliza para mantenerse joven pese a que ya supera los 70 años de edad es la orinoterapia, unas declaraciones que de inmediato causaron revuelo entre sus seguidores. En este contexto, no está de más conocer a qué se refiere con ello y cuáles son las principales ventajas de este tratamiento.

¿Qué es la orinoterapia, secreto que utiliza Sebastián Ligarde?

Básicamente, se trata de un método en el cual la persona que lo utiliza ingiere su propia orina o, bien se le injerta en ciertas partes de su rostro. El actor reveló que la situación no es tan incómoda como se piensa, por lo que, con el pasar de las ocasiones que se utilice, la realidad es que todo mejora considerablemente, asegurando que este método lo utiliza desde la década de los 80’s.

“Me entero que la mitad de nuestra orina es urea, el único compuesto comprobado como humectante. En mi rostro no hay ninguna cirugía, no hay bótox, no hay nada. No me pongo crema hace 20 años, ni la más cara ni la más barata. No huele, en los primeros cinco minutos puede que llegue un pequeño olor, pero no pasa nada. No se lava la cara después porque la urea tiene que trabajar todo el día”, mencionó Sebastián Ligarde.

¿Cuáles son los beneficios de la orinoterapia?

A pesar de los beneficios que Sebastián Ligarde ha encontrado a raíz de la orinoterapia, es preciso mencionar que, científicamente, no existe una evidencia que avale las ventajas de su como un método cosmético. En ese sentido, la Biblioteca Digital de Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM establece que la orina humana cuenta con algunas propiedades curativas, entre las que destaca su uso en heridas como antiinflamatorio.