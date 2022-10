Sebastián Ligarde: El villano de telenovelas enfrenta una terrible enfermedad.

Más de cinco años han pasado desde que este famoso villano de telenovelas se retiró del medio del espectáculo; sin embargo, su nombre ha vuelto a acaparar los diferentes medios después de que se diera a conocer que padece una terrible enfermedad, se trata de Sebastián Ligarde.

Sebastián Ligarde se convirtió en uno de los galanes y villanos más reconocidos de los melodramas mexicanos, pero decidió alejarse de la pantalla chica en 2017 para dedicarse a cristalizar sus metas y sueños: abrir su propia academia de actuación.

¿Qué tiene Sebastián Ligarde? La periodista Inés Moreno compartió en su canal de YouTube, inesmorenotv, que el villano de telenovelas no tenía ánimos para dar entrevistas, posteriormente, señaló que Ligarde se encuentra librando una batalla contra un tumor, aunque no reveló cómo es que se enteró de la noticia.

“Empecé a mandar mensajes y después de varios mensajes que no contestaba, le dije: ‘Bueno, pues si no me quieres contestar, no me contestes’, y me dijo: ‘No, no, no me regañes, lo que pasa es que estoy luchando contra algo muy fuerte’, y parece ser que es contra un tumor que tiene en el colon, no quise preguntar más detalles, espero que el tumor no sea maligno”, declaró.

Cabe mencionar que el actor tuvo algunas complicaciones de salud en 2020 cuando creyó que tenía COVID-19 y pensó que podía morir debido a la afección cardíaca que sufre, afortunadamente, todo se trató de una fuerte influenza.

Posteriormente, su esposo tuvo pulmonía y no quiso ser atendido en un hospital debido a la pandemia, por ello, el histrión tuvo que encargarse de los cuidados de su pareja.

¿Qué es el cáncer de colon?

Mayo Clinic señala que el cáncer de colon inicia en el intestino grueso con pequeñas celulas denominadas pólipos, que con el tiempo se desarrollan y pueden convertirse en esta enfermedad. Los síntomas son los siguientes:

Diarrea

Estreñimiento

Cambio en la consistencia de las heces

Sangrado en el recto y heces

Dolor abdominal

Gases



Calambres

Debilidad

Pérdida de peso

Sensación de intestino lleno

Fatiga

Esta enfermedad se puede contrarrestar con cirugía, radioterapia, fármacos y quimioterapia dependiendo de su gravedad.