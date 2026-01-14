Julio Iglesias se encuentra inmerso en una de las polémicas más grandes en el mundo del entretenimiento. El cantautor fue acusado de presunta agresión sexual, acoso y abuso de poder por dos exempledas. Los hechos habrían sucedido en el año 2021 en Punta Cana y las Bahamas. A medida que la Fiscalía de Nacional de España investiga al cantante, muchos esperan su respuesta. No obstante, todo parece indicar que el intérprete permanecerá en silencio durante un tiempo más.

Julio Iglesias se niega a hablar tras acusaciones de abuso: está preparando su defensa

En medio del caos mediático, la revista ¡HOLA! logró ponerse en contacto con el intérprete de “Spanish Girl”, quien, con una voz “seria, grave y consciente”, reveló que atraviesa un momento difícil y que, si bien por ahora no hará declaraciones públicas, planea hacerlo próximamente, a medida que avanza en la preparación de su defensa. Dicho esto, no queda más que esperar para conocer la respuesta de Julio Iglesias.

¿De qué se le acusa exactamente a Julio Iglesias?

De acuerdo con los testimonios, ambas víctimas solían trabajar para el reconocido artista. Una se desempeñaba como empleada doméstica, mientras que la segunda era su fisoterapeuta. Según relatan, las humillaciones y el hostigamiento eran una constante en el ambiente laboral del músico español. Además, la primera denunciante asegura que sufrió agresiones físicas y verbales. También fue obligada a mantener encuentros sexuales con el músico. La segunda víctima señala que el cantante la tocó varias veces sin su consentimiento.

¿Qué sigue en el caso de Julio Iglesias?

Según explicó para Ventaneando el experto legal, Fernando Osuna - quien también es abogado del hijo no reconocido de Julio Iglesias, Javier Solis - el próximo paso en el caso del músico es que se inicie una investigación judicial. Durante este proceso, el cantante deberá cooperar con las autoridades, de lo contrario, tendrá que atenerse a las consecuencias. Además, el gobierno español podría retirar todas las insignias y distinciones que le otorgó a lo largo de su carrera.

De ser hallado culpable, Julio Iglesias podría ir a prisión. En cuanto a las dos víctimas, ambas identidades permanecerán bajo anonimato, dado que son tratadas como testigos protegidos.

En exclusiva: Abogado del hijo no reconocido de Julio Iglesias explica qué sigue en el caso de abuso contra el cantante

¿A dónde llamar si eres víctima de violencia en CDMX?

Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia en la Ciudad de México, comunícate al Centro de Atención Ciudadana de la Línea de la Vida, al 800 911 2000. El horario de atención se encuentra disponible en cualquier momento: las 24 horas de día, los siete días de la semana.