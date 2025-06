¿De qué murió Kim Jong Suk, actor surcoreano del kdrama Skip Dating?

La cultura coreana se ha impregnado totalmente en todos los rincones del mundo. A través de la música y las series, incluso otros sectores de la población aceptaron con gusto la forma de producir contenidos de entretenimiento en esta parte del mundo. Por ello, en estos momentos hay bastante conmoción por el fallecimiento de Kim Jong Suk.

Según los reportes surcoreanos, el modelo de 29 años falleció el pasado 4 de junio, situación que evidentemente trajo reacciones de asombro entre sus seguidores. Aunque hay muchos rumores alrededor de los hechos en el país asiático, algunos comenzaron a especular sobre un posible atentado contra su vida. Ante eso, aquí te platicamos lo sucedido.

¿Qué le pasó al modelo Kim Jong Suk?

Todo indica que el modelo tuvo una despedida totalmente íntima con sus familiares y personas cercanas. Como se reportó al inicio de este artículo, el deceso ocurrió el pasado 4 de junio. Sin embargo, el funeral ocurriría dos días después. Aquí lo sorprendente es que ninguna parte oficial ha confirmado el motivo del fallecimiento, por lo que la gente que le seguía está bastante consternada.

Kim Jong Suk era reconocido por sus labores como modelo, pero también implementó sus dotes artísticos en programas de televisión. En dichos espacios participó en dinámicas de citas, donde las personas asisten para “encontrar el amor”, pero su fama la ganó al participar en campañas publicitarias con marcas de la talla de Dashu.

¿Qué han dicho las personas allegadas a Kim Jong Suk?

Por asuntos privados, la familia no quiso dar detalles de lo ocurrido con el joven de casi 30 años. Ante eso, la gente ya está especulando. Sin embargo, un mensaje de un amigo se viralizó y este comunicado dice así:

“Mi hermano. Mi corazón se rompió… cuando me dijeron que te habías ido. Todavía no creo que no volveré a ver tu rostro sonriente. Quiero que sepas que fuiste un gran regalo para este mundo y siempre te llevaré en mi corazón. Te extrañaré. Siempre te querré.”