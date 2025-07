El horóscopo de Esperanza Gracia para este viernes 25 de julio: ¿qué deparan los astros?

Esperanza Gracia nos indica que el Sol en Leo se opone a Plutón retrógrado en Acuario, marcando una jornada de confrontación entre poder personal y estructuras colectivas. Por eso, este viernes puede sentirse como un sismo energético, pero si lo afrontas con presencia y valentía puede ser el inicio de una versión renovada de ti mismo. Esto dice el horóscopo para cada signo.

Aries

El amor y la suerte están muy favorecidos por la Luna Nueva de hoy, que te ofrece días maravillosos para disfrutar de la vida, revitalizar tu relación amorosa o encontrar a esa persona que te haga sentirte especial.

Tauro

La Luna Nueva, que tiene lugar hoy, favorece tu ámbito familiar, ayudándote a suavizar tensiones y a empatizar con los tuyos en cualquier circunstancia. Da rienda suelta a tus sentimientos.

Géminis

Di adiós a tu pasado y espera las nuevas oportunidades, que van a llegar antes de lo que imaginas. La Luna Nueva te protege para que puedas disfrutar de la vida sin contratiempos.

Cáncer

Con la Luna Nueva, pueden llegar oportunidades de cambio en el terreno laboral y económico, y debes estar atento y no desperdiciar ninguna ocasión. Harás felices a los que te rodean casi sin proponértelo.

Leo

Felicidades. La Luna Nueva, que tiene lugar hoy en tu signo, potencia tu talento y habilidades para que brilles con luz propia. Antes de lo que imaginas, todos tus esfuerzos van a verse recompensados como te mereces.

Virgo

No te embarques en temas que intuyes que pueden perjudicarte. La Luna Nueva te aconseja no tomar decisiones si no las has meditado con calma. En el amor, recibirás sólo en la medida en que estés dispuesto a dar.

Libra

La Luna Nueva, que tiene lugar hoy, te trae los cambios que necesitas y te empuja a disfrutar de la vida, de los amigos y de todo lo bueno que el Cosmos va a poner en tu camino. Escucha a tu intuición.

Escorpio

Puedes estar decaído por alguna preocupación, pero la Luna Nueva te va a transmitir una energía muy exitosa para que el entusiasmo le gane terreno a la desmotivación y puedas recuperar tu vitalidad.

Sagitario

Puede haber tensiones en tu entorno que te estén desestabilizando. La Luna Nueva te empuja a salir de tu zona de confort y despierta tu interés por lo nuevo. Esta Luna también puede traerte un viaje soñado.

Capricornio

Bajo el influjo de la Luna Nueva, la suerte te va a acompañar si llevas a cabo pequeños cambios en tu rutina diaria. Buen momento para ampliar horizontes y darte a conocer en ambientes en los que nunca habías estado antes.

Acuario

Hoy tiene lugar la Luna Nueva enfrente de tu signo. Una armoniosa energía que modera tu rebeldía para que te alejes de conflictos y apuestes por tu felicidad. No escondas lo que siente tu corazón, grítalo a los cuatro vientos.

Piscis

Bajo el influjo de la Luna Nueva, es el momento de liberarte de lo que te lastra y de vivir el verano por y para ti. No postergues más esa decisión que debes tomar cuanto antes. Nuevas ideas, proyectos e ilusiones llenarán tu vida de color.