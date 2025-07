Chef Anne Burrell inquieta al revelarse la causa oficial de su muerte

La industria del reality show se conmocionó con la muerte de la querida Chef Anne Burrell, quien falleció el pasado 17 de junio de 2025. Sin embargo, las causas de la muerte han rodeado severamente a la industria de la televisión y hoy fueron reveladas de manera oficial por las autoridades de Estados Unidos.

¿De qué murió Anne Burrell?

La muerte de Anne Burrell fue un suicidio, así lo confirmó La Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York.

Las autoridades informaron que la razón del deceso se debió a una “intoxicación aguda debido a los efectos combinados de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina”.

El portal de noticias estadounidense reportó que Anne fue encontrada inconsciente en su casa de Brooklyn, Nueva York, luego de que el personal de emergencias recibiera una llamada sobre una mujer que necesitaba ayuda. Los paramédicos no pudieron reanimar a Anne y la declararon muerta. Stuart Claxton, esposo de la chef, la encontró tirada en el piso de su bañera.

Anne alcanzó la fama al formar parte de programas de televisión como: ‘Worst Cooks in America’, ‘Secrets of a Restaurant’ y ‘Iron Chef’.

La última vez que Anne Burrell apareció en público

Anne Burrell sorprendió con su muerte, luego de que a través de sus redes sociales publicara una fotografía luciendo una amplia sonrisa.

“¡¡Me encontré con @greenladyofbrooklyn en mi vecindario hoy!! No voy a mentir, he estado pendiente de ella. Puede que la haya seguido o no por la calle por un minuto. ¡¡¡Ella es simplemente encantadora!!! #ilovewhatido #luckygirl “, dijo.

Instagram: @chefanneburrell Esta fue la última publicación de Anne Burrell, que conmocionó a los usuarios en redes sociales.

Descanse en paz, la chef Anne Burrell.