Esto se sabe sobre la muerte de El Chuponcito; fanáticos están preocupados

De manera totalmente alarmante, se anunció que un hombre conocido como El Chuponcito, falleció en la madrugada del domingo 25 de enero. Ante eso, cientos de personas fueron a las redes sociales del famoso payasito y escribieron su pésame. Pero justamente el mote del hombre fallecido fue lo que confundió a las personas. Esto es lo que se sabe del famoso payaso.

Ventaneando | Programa completo 27 de enero de 2026

¿Se confirmó la muerte de El Chuponcito?

La respuesta inmediata a esa pregunta es sí, pero se trata de dos personas diferentes. Los reportes que salieron en distintos medios, sobre todo de los locales en Quintana Roo… informaron de un hombre fallecido en su hogar. El apodo del sujeto fallecido es igual al del payaso, sin embargo no tienen ninguna relación.

El caballero que murió tras un ataque armado se encontraba en su casa. Los reportes de las autoridades dictaminaron que en punto de las 05:00 de la mañana, hombres ingresaron en la zona de In House… en Playa del Carmen. Allí atacaron a balazos a quien estaba ahí e incluso prendieron fuego al departamento.

Aunque había sobrevivido a los disparos en su contra, El Chuponcito no soportó las quemaduras de su cuerpo. Los equipos médicos de emergencia llegaron al lugar, le auxiliaron… pero no pudieron hacer mucho más. Sin embargo, la gente sigue preocupada por el payaso.

¿El payaso Chuponcito se encuentra bien?

Pese a que la información de confusión ha llevado a muchas personas a pensar que el comediante está muerto, él mismo ha publicado en horas recientes sobre sus diversas actividades. Muchos le han pedido que aclare la situación, pero o no se ha enterado o le dio igual y por eso no ha mandado ningún comunicado respecto a la situación.

Y dado que muchos se encontraron primero con el informe del hombre fallecido en Quintana Roo, de inmediato se preocuparon. José Alberto Flores (nombre del payaso Chuponcito) es sumamente conocido en el medio nacional y con todo y sus polémicas, sigue vigente y generando preocupación por un tema bastante confuso.