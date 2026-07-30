Influencer pierde la vista y queda parapléjica tras dar a luz, esto es TODO lo que se sabe del caso:

Hace unas horas se hizo viral el caso de la creadora de contenido conocida como Mafer (misma que ganó popularidad en los últimos año gracias a su contenido creado junto a su esposo “Soy El May”), siendo que esta perdió la vista y la movilidad tras haber dado a luz, noticia que ha estremecido a sus miles de seguidores.

Fue a través de redes sociales que Brandon Hernández, mejor conocido como “Soy El May” dio a conocer que luego de dar a luz, Mafer sufrió un infarto por 7 minutos y que este le ha dejado secuelas muy fuertes, por lo que ha pedido el apoyo de sus miles de seguidores.

¿Qué le pasó a Mafer, la esposa de “Soy El May”?

De acuerdo con la versión del creador de contenido, el parto tuvo lugar en la CDMX pasado 06 de junio de este 2026, donde Mafer dio a luz a María Victoria, la primera hija de esta pareja; aunque lo complicado de este caso viene un día después, pues señala que tras recibir un medicamento, Mafer sufrió una reacción alérgica que terminó ocasionándole un infarto y en palabras de este que "había muerto por 7 minutos".

Este episodio terminó con Mafer en estado parapléjico y sin vista, por lo que “Soy El May” ha pedido el apoyo a sus seguidores para poder solventar los gastos médicos que esta ha enfrentado en el último mes, donde cada día se ha vuelto una lucha.

¿Cómo apoyar al caso de Mafer y “Soy El May”?

A través de redes, "Soy El May"ha abierto una iniciativa en GoFoundMe para poder lidiar con los gastos médicos que han cambiado por completo su vida, así como para poder mantener su emprendimiento, el cuál se ha visto completamente mermado tras este lamentable suceso.

Aunque por un lado, Brandon denuncia negligencia médica, la resolución del caso no ha sido favorable para Mafer, por lo que ha pedido el apoyo a seguidores para poder seguir con la recuperación de su pareja.

